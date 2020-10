ALTRI GUAI PER CR7: CASO MAYORGA, PER RONALDO IN ARRIVO UN PROCESSO CIVILE? LA DONNA CHIEDE ALTRI 215MILA DOLLARI PER LA VICENDA DEL PRESUNTO STUPRO COMMESSO DAL PORTOGHESE NEL 2009 - I LEGALI DELLA DONNA SOSTENGONO CHE NON FOSSE LUCIDA QUANDO ACCETTO' L’ACCORDO DA 300.000 EURO – "RONALDO ENTRO' IMPROVVISAMENTE IN BAGNO CON IL SUO PENE CHE PENDEVA DAI PANTALONCINI. POI MI VIOLENTO’ ANALMENTE…"