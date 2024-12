COMANDA LA "DEA"! L’ATALANTA BATTE 2-1 IL MILAN E VOLA AL PRIMO POSTO - FONSECA GRIDA AL COMPLOTTO ARBITRALE: "ABBIAMO PERSO UNA PARTITA INIZIATA CON UN GOL IRREGOLARE CHE HA CAMBIATO LA GARA. SONO DISGUSTATO. OGNI SETTIMANA CI SONO TANTI ERRORI. NON C’E’ RISPETTO PER IL MILAN” – L’INTER RIFILA TRE PERE AL PARMA, INZAGHI PUNGE CONTE, CHE HA DETTO CHE L'INTER HA DUE SQUADRE E TRE QUARTI: “TRE ANNI E MEZZO FA L'INTER NON ARRIVAVA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS”

Da corrieredellosport.it

atalanta milan

“Abbiamo perso una partita iniziata con un gol irregolare che ha cambiato la gara. Sono disgustato. Ogni settimana ci sono tanti errori. Questo arbitro (La Penna) era stato qui a fare il Var nella partita contro l’Udinese: andate a vedere quello che è successo. Avevo paura di questa designazione e ha iniziato la partita molto bene...”. Così Paulo Fonseca in diretta su Sky al termine di Atalanta-Milan 2-1.

Fonseca: "Non c'è rispetto per il Milan, non ho paura di dire la verità"

Fonseca è stato durissimo nel commento post-partita: “Meritavamo di più. Abbiamo preso due gol su calcio d’angolo. Sono stato zitto, non ho mai parlato di arbitraggi, ma tutti ne parlano e hanno ragione. Oggi sono io che non riesco a stare zitto. Il primo gol dell'Atalanta è viziato da un fallo chiaro.

paulo fonseca

Non ci sono dubbi. Oltre l'episodio c'è il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita. Gli arbitri hanno un lavoro difficile, ma sono stanco degli stessi errori contro gli stessi club. Contro il Milan è sempre lo stesso. Non c’è rispetto per il Milan. Non ho paura di dire la verità. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ci sono tanti errori tutte le settimane contro di noi. Come l’arbitro ha diretto la gara è una mancanza di rispetto nei confronti del Milan. Non si tratta del singolo episodio ma della gestione della gara”.

INZAGHI RISPONDE A CONTE: "LE SUE PAROLE? LASCIO CORRERE..."

Da corrieredellosport.it

"Lascio correre, resto concentrato sulla mia squadra. Siamo in un ottimo momento, ma ci sono altre squadre che corrono forte e dobbiamo continuare così". Così Simone Inzaghi al termine di Inter-Parma 3-1.

Inzaghi, l'Inter e il Mondiale per Club: "Orgoglioso del percorso fatto"

inter arsenal inzaghi

Al tecnico dei nerazzurri è stato chiesto un commento sulle parole di Antonio Conte, che ha detto che l'Inter ha due squadre, due squadre e tre quarti: "Ho 25 giocatori, compresi i portieri, di cui sono innamorato e non li cambierei con gli altri di nessuna squadra. Mi hanno dato tutto e ieri c'è stato il sorteggio del Mondiale per Club: sono stato molto orgoglioso del percorso fatto in questi tre anni e mezzo, pensare a tre anni e mezzo fa che l'Inter non andava da dieci anni agli ottavi di Champions, vederci qualificati con quelle squadre è una grandissima soddisfazione che va condivisa con questi ragazzi che hanno fatto un grandissimo percorso per essere in America questa estate".

Inzaghi sull'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia

Inzaghi ha poi parlato dell'eventuale impatto che l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Lazio potrebbe avere nei giochi scudetto essendo gli azzurri impegnati solo in campionato: "Se n'è sempre parlato, poter preparare le partite con tranquillità è un aiuto. Ma anche in questo caso mi concentro sulla mia squadra: avremo un tour de force e avremo la Supercoppa, verrà tutto più complicato per noi, però lo sapevamo dall'inizio. Dopo Firenze non ho più parlato, non è stata una serata semplice per tutti. Dopo le notizie su Bove siamo stati tutti più tranquilli, però non è stata una giornata facile".

simone inzaghi