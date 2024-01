9 gen 2024 19:54

COME E' UMANO BIN SALMAN: IN ARABIA SAUDITA I GAY NON SI POSSONO NEANCHE NOMINARE - IL BARCELLONA AVVISA I SUOI TIFOSI DI NON ESIBIRE BANDIERE E SIMBOLI PRO-LGBT+ DURANTE LA SUPERCOPPA SPAGNOLA, CHE SI GIOCHERÀ A RIAD: "COMPORTAMENTI INDECENTI, RELAZIONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E LE MANIFESTAZIONI DI SOSTEGNO AL GRUPPO LGBTQIA+, ANCHE SUI SOCIAL MEDIA, POSSONO ESSERE MOTIVO DI SANZIONE" - E PENSARE CHE L'ANNO SCORSO AL CAMP NOU...