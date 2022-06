COME DAGO-ANTICIPATO, IL FUTURO DI MANCINI SULLA PANCHINA DELLA NAZIONALE E’ IN BILICO - IL PSG PENSA AL CT CHE SI SENTE PRIGIONIERO DEL SUO LUNGO CONTRATTO CHE SCADE NEL 2026. SIBILLINA LA FRASE: “MI MANCA LAVORARE OGNI GIORNO”. MA SOPRATTUTTO L’INVOLUZIONE DELLA NAZIONALE LO SPAVENTA: 3 SCONFITTE NELLE ULTIME 7 GARE (A CHI LO HA SENTITO IN QUESTE ORE IL MANCIO HA RIBADITO L'INTENZIONE DI ANDARE AVANTI) - GRAVINA PARLA DEL RIPESCAGGIO E DELLE MANCATE DIMISSIONI - "CI SONO DIFFICOLTA' MA..."

Da ilnapolista.it

Il Messaggero sbatte Mancini in prima pagina: “Ora Mancini è tentato di lasciare la panchina L’Italia è all’anno zero”. Tutto parte dalla frase del Ct dopo la scoppola subita dall’Argentina (3-0):

«Mi manca lavorare ogni giorno».

Scrive il quotidiano:

ITALIA ARGENTINA mancini

Mancini, a vederlo mercoledì sera in panchina (…) ha dato l’impressione di essere ancora perplesso. Non sembra più quello di quattro anni fa. Lo sguardo perso nel vuoto, spettatore quanto i suoi giocatori davanti all’Argentina. Scena muta. (…) Non c’è stata partita.

Mancio è di nuovo indeciso sul suo futuro azzurro. L’involuzione della Nazionale lo spaventa: 3 sconfitte nelle ultime 7 gare, le stesse delle precedenti 42 partite di questa gestione. (…) Ecco perché lui si guarda attorno, sapendo che il campionato italiano gli offre poco per ricostruire il gruppo azzurro: il Psg, ad esempio, cerca il sostituto di Pochettino che ancora non è stato salutato. Il club parigino aspetta Zidane, valuta Thiago Motta e non scarta Roberto. Che a metà giugno, dopo la quarta partita di Nations League contro la Germania a Moenchengladbach, potrebbe dare sua la disponibilità. Ribaltone complicato: il ct è prigioniero del suo lungo contratto che scade nel 2026.

GRAVINA

Da corrieredellosport.it

MANCINI GRAVINA

"Se continuiamo a parlare del ripescaggio diventiamo poco credibili. Il calcio ha vincitori e sconfitti: l'Italia non si è qualificata e non parteciperà al campionato del mondo. Se poi bisognerà modificare le norme ci lavoreremo in seguito, ma non possiamo continuare a dire delle cose che ci mettono nelle condizioni di farci prendere in giro. La credibilità passa da una serie di progetti sui quali stiamo lavorando anche per avere un calcio sostenibile". Sono le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a Bologna dove è in programma Italia-Germania di Nations League.

"Da qualche settimana abbiamo lanciato una nuova modalità operativa - prosegue -, dobbiamo lavorare cercando di essere tutti insieme concentrati nel riconquistare credibilità, un'espressione che credo vada arricchita di alcuni contenuti. Non sono d'accordo nel dire che bisogna ripartire da zero, abbiamo lanciato un programma di medio-lungo termine e sappiamo che ci sono difficoltà ma andiamo avanti".

"Mancate dimissioni? Io amo affrontare i problemi"

roberto mancini foto mezzelani gmt217

Gravina è poi ritornato sulla mancata qualificazione ai Mondiali aggiungendo: "Vorrei far capire che cosa avrebbe potuto generare l'atto delle dimissioni. Stiamo cercando di lavorare su un progetto importante, pensate che le dimissioni mie e di Mancini avrebbero generato effetti positivi o devastanti?. Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, amo affrontare i problemi, mi assumo le responsabilità e su questo dobbiamo lavorare". Poi sui giovani: "Non possiamo pensare di avere ragazzi importanti sotto il profilo del talento a 18-19 anni e poi non dare possibilità di sfogo al talento per trasformarlo in campione.

ROBERTO MANCINI TAPIRO

Non siamo credibili quando da un lato pretendiamo la qualificazione e vogliamo centrare un risultato importante e poi dall'altro arrivano le richieste ufficiali per portare gli extracomunitari da due a otto, dieci, o addirittura senza limiti". Infine il presidente della Figc si aspetta un'importante reazione dopo le recenti sconfitte: "In questo momento la nostra Nazionale soffre, abbiamo perso 5-6 giocatori di grande livello internazionale che ci hanno portato a vincere l'Europeo, altri sono molto stanchi, qualcuno comincia a denunciare problemi d'età , qualcun altro ha smesso.

Ora mi aspetto una partita legata a una reazione d'orgoglio, non un risultato sportivo che non può risolvere i nostri problemi, né peggiorarli. Sono convinto che bisogna continuare a lavorare, che la Federazione debba portare avanti questo progetto con convinzione"

