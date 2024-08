5 ago 2024 14:54

COME GIRA LA RUOTA DEL KARMA – GIANLUCA SCAMACCA, APPENA TORNATO IN CAMPO DOPO IL FLOP DEGLI EUROPEI E LE VACANZE A IBIZA IMMORTALATE SU INSTAGRAM, SI È ROTTO IL CROCIATO ANTERIORE DEL GINOCCHIO SINISTRO – SUBITO OPERATO, L'ATTACCANTE DELL'ATALANTA DOVRÀ RIMANERE FERMO PER ALMENO SEI MESI – SARANNO STATI GLI EFFETTI DELLE “ENERGIE NEGATIVE” DEI TIFOSI AZZURRI INFURIATI PER LA SUE PRESTAZIONI? – VIDEO