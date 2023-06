30 giu 2023 17:39

COME MAI GLI ARABI, CHE SGANCIANO SOLDI A DESTRA E A MANCA PER I GIOCATORI DI MEZZA EUROPA, ADESSO FANNO I PULCIARI CON L'INTER? - STALLO NELLA TRATTATIVA TRA I NERAZZURRI E L'AL NASSR PER MARCELO BROZOVIC: IL MOTIVO? IL CLUB SAUDITA HA RIDOTTO LA SUA OFFERTA DA 23 MILIONI DI EURO A CIRCA UNA QUINDICINA (ANCHE SE HA AUMENTATO LA PROPOSTA DI INGAGGIO AL CENTROCAMPISTA CROATO, A QUASI 100 MILIONI IN TRE ANNI) - A QUESTE CONDIZIONI L'INTER NON CI STA, VISTO CHE LA CIFRA INCASSATA SERVIREBBE PER...