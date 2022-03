15 mar 2022 17:45

COME MAI DE LAURENTIIS HA DECISO DI NON COMMENTARE LO STRISCIONE CON LE COORDINATE PER BOMBARDARE NAPOLI E I CORI RAZZISTI DA PARTE DEI TIFOSI DEL VERONA? - IL "CORRIERE DELLO SPORT": “POTREBBE ESSERCI IN BALLO ANCHE UNA QUESTIONE DI SOLIDARIETÀ TRA ALLEATI. I RAPPORTI TRA I PATRON DEI DUE CLUB, SETTI E DE LAURENTIIS, SONO OTTIMI AL PUNTO CHE I DUE FORMANO QUASI UN FRONTE COMPATTO, DEL QUALE FA PARTE ANCHE LOTITO, IN OPPOSIZIONE ALL’ATTUALE GOVERNANCE FEDERALE"