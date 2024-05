COME SARA' LA NUOVA INTER DI OAKTREE? - IL FONDO AMERICANO, DIVENTATO PROPRIETARIO DEL CLUB DOPO LA SCADENZA DEL PRESTITO DA 395 MILIONI DI EURO CONCESSO A ZHANG, NON INTENDE CAMBIARE IL MANAGEMENT (CONFERMATI ANTONELLO, MAROTTA, BACCIN E AUSILIO): DOVRA' NOMINARE UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E UN NUOVO PRESIDENTE, CHE POTREBBE ESSERE UNA BANDIERA INTERISTA O UNA FIGURA PIU' VICINA ALLA CITTA' - LA PRIORITA' DI OAKTREE? LO STADIO (RISTRUTTURARE SAN SIRO O COSTRUIRE UN NUOVO IMPIANTO?)

Estratto dell'articolo di Franco Vanni per “la Repubblica”

La nomina di un consiglio di amministrazione il più possibile vicino al club e a Milano. La scelta di un nuovo presidente, una bandiera interista o di una figura istituzionale, che dia un segnale positivo. E soprattutto, la conferma del management che ha risollevato il club dalla crisi del Covid. Sono le priorità del fondo Oaktree, che con una nota ufficiale ha annunciato di essere il nuovo proprietario dell’Inter, avendo escusso il pegno sulle azioni del club, a garanzia dei 395 milioni (275 prestati nel 2021, più interessi) che Zhang non ha restituito a scadenza.

Fra i temi considerati prioritari, la questione stadio. Alejandro Cano, managing director e co-head Europa per la strategia global opportunities di Oaktree, in una nota indica la linea: «Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri », si legge. […]

Insieme a Katherine Ralph, global opportunities strategy managing director del fondo, Cano ha incontrato i due amministratori delegati interisti Alessandro Antonello, capo dell’area Corporate, e Beppe Marotta, che guida l’area Sport. La foto dei quattro, sorridenti, subito diffusa da Oaktree, è il segnale di continuità che i tifosi interisti aspettavano. Sorridono Antonello e Marotta perché, insieme ad Ausilio e Baccin, potranno continuare un percorso che ha portato sette trofei. […]

L’agenda per l’Inter non cambia. Entro fine mese dovrà presentare i conti per l’iscrizione al prossimo campionato. In questo senso va letta la dichiarazione di Cano quando dice: «Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club». Il prima possibile andrà chiusa la questione dei rinnovi per i calciatori che chiedono aumenti, a partire da Lautaro. Entro metà giugno al vecchio cda si sostituirà il nuovo: fuori i sei componenti cinesi fra cui Zhang, che rappresentavano Suning e il socio di minoranza Lionrock, e dentro figure più vicine alla città e all’Inter.

Confermati al loro posto gli amministratori indipendenti Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, in consiglio dal 2021 su indicazione di Oaktree, al momento della concessione del finanziamento. Per la presidenza i profili presi in considerazione sono fra loro molto diversi. Due le ipotesi sul tavolo per la questione stadio: ristrutturare San Siro in condominio col Milan (la Uefa aspetta il piano di ristrutturazione per confermare al Meazza la finale di Champions 2027), o costruire un impianto solo interista a Rozzano, su terreni che il club ha opzionato fino al prossimo dicembre. […]. Sul mercato, nessun cambio di rotta: sostenibilità, con l’impegno di migliorare la rosa.