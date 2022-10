COME SI DICE ROSICONI IN CATALANO? IL BARCELLONA HA PRESO BENISSIMO LA SCONFITTA CON L'INTER! - IL CLUB CATALANO VIETA AI TIFOSI DELL'INTER DI INDOSSARE SCIARPE E MAGLIE NERAZZURRE ALLO STADIO. E BLOCCA PURE I BIGLIETTI DIGITALI AI TIFOSI INTERISTI - DOMANI IL CAMP NOU SARÀ SOLD OUT, CON XAVI CHE PROMETTE VENDETTA DOPO L'1-0 DELL'ANDATA: "DOVRÀ ESSERE UN VULCANO, NOI CI GIOCHEREMO LA PELLE. NON FIRMO PER L'1-0…"

“L'accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a coloro che indossano i colori dell'#Inter”. Més que un club, un club privé. https://t.co/EggB2s50tY — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 11, 2022

Franco Vanni per www.repubblica.it

È vietato sedersi allo stadio con indumenti e bandiere nerazzurri al di fuori del settore ospiti. Lo ha comunicato il Barcellona con una nota ufficiale rivolta alla tifoseria ospite in trasferta. La comunicazione arriva alla vigilia della partita di domani con l'Inter, e al termine di una settimana di polemiche feroci da parte degli uomini si spicco della società blaugrana sull'arbitraggio della gara di andata.

Dopo l'allenatore Xavi, che con parole e gesti aveva accusato arbitro e Var di essere dei corrotti per un mani non fischiato a Dumfries nel finale, anche il presidente Laporta ha comunicato di avere fatto giungere le sue rimostranze alla Uefa. E i giornali catalani non smettono di accusare l'Inter di avere ottenuto la vittoria per 1-0 grazie all'imbroglio.

Ora, il giro di vite: niente tifo allo stadio, eccezion fatta per l'angusto settore ospiti in piccionaia. Quello che il Barcellona vuole evitare è il ripetersi di quanto successo nell'aprile scorso, quando i blaugrana vennero eliminati in casa dall'Europa League dall'Eintracht Francoforte, che al Camp Nou furono seguiti da 30mila tifosi. Proprio per questo, sono stati vietati i biglietti digitali agli abbonati, visto che sei mesi fa molti tifosi culé cedettero la loro prelazione ai supporter tedeschi.

XAVI: "IL CAMP NOU SARÀ UN VULCANO"

Accantonati i toni polemici degli scorsi giorni, nella conferenza stampa di vigilia Xavi ha voluto dare la carica ai suoi. "Dobbiamo essere coraggiosi, è una finale per noi. Non c'è possibilità d'errore dopo le due sconfitte che abbiamo subito. Speriamo in una notte magica. Dovremo attaccare meglio, dal primo minuto. Per noi valgono solo i tre punti. Siamo in una situazione scomoda. È una finale e l’affronteremo come tale".

Pensando allo stadio, che si preannuncia una vera e propria bolgia, ha detto: "Domani il Camp Nou è sold out, la tifoseria ha capito il momento. Dovrà essere un vulcano, noi ci giocheremo la pelle". Ha poi chiarito che Koundé non sarà della partita, mentre per De Jong ci sono speranze di essere impiegato. A chi gli chiedeva se firmerebbe per l’1-0, risultato dell’andata, ha risposto: “Firmerei per un 2-0, se posso scegliere”. Con l’allenatore si è presentato in conferenza stampa il giovane e fortissimo Pedri, che ha ribadito i concetti espressi da Xavi: “Sarà davvero una finale per noi. L’Inter è brava a chiudersi e ripartire, ma noi abbiamo tanta qualità”.

