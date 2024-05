COME SI FA A PRENDERE SUL SERIO L'AFRICA? - INCREDIBILE RISSA A COLPI DI STAMPELLE DURANTE LA FINALE DELLA COPPA D'AFRICA PER AMPUTATI TRA GHANA E MAROCCO - IL PARAPIGLIA È PARTITO DOPO LA FINE DEL MATCH, VINTO DAL GHANA, QUANDO DUE GIOCATORI AVVERSARI SI SONO SCONTRATI A MUSO DURO - A QUEL PUNTO SONO INTERVENUTI COMPAGNI E MEMBRI DELLO STAFF, FACENDO PARTIRE UNA MAXI ZUFFA, IL TUTTO MENTRE GLI ORGANIZZATORI CERCAVANO DI METTERCI UNA PEZZA ALLESTENDO IL PALCO PER LA PREMIAZIONE… - VIDEO

A brawl broke out during an African Cup of Nations match for amputees, which pitted Morocco against Ghana ? pic.twitter.com/GQfcCuJbR8 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) May 28, 2024

Clamorosa rissa all'arma bianca nella finale della Coppa d'Africa per amputati, dove per arma bianca si intende la stampella con cui ognuno dei calciatori è sceso in campo e che è stata usata nel convulso finale del match per cercare di randellare gli avversari. Immagini incredibili, immortalate in un video che mostra come alla conclusione del match sia esplosa la rabbia degli sconfitti, mentre gli organizzatori cercavano goffamente di metterci una pezza in maniera grottesca allestendo all'istante il palco per la premiazione.

La finale della Coppa d'Africa per amputati si è giocata lunedì sera al Cairo: di fronte Ghana e Marocco, con i primi che si sono imposti in rimonta per 2-1, aggiudicandosi il trofeo e qualificandosi anche per la Coppa del Mondo per amputati del 2026. Il fischio finale del direttore di gara ha visto i calciatori del Ghana esultare, ma qualcosa è andato storto nel faccia a faccia tra due giocatori avversari, un confronto che ha innescato la maxi rissa che ben presto ha coinvolto anche i rispettivi compagni di squadra e i membri degli staff che sono entrati in campo delle panchine.

[…] A quel punto, vista la mala parata, gli organizzatori del torneo – incuranti di quello che stava accadendo – hanno iniziato a far allestire velocemente il palco per la consegna del trofeo, mentre sullo sfondo si vedevano i calciatori ancora fronteggiarsi. […]

