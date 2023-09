13 set 2023 16:12

COME SI SALVA "IL CAVALLINO"? - L’EX PILOTA DELLA FERRARI, FELIPE MASSA, INSISTE SULLA NECESSITA’ DI UN "RESET" NELLO STAFF TECNICO DELLA SCUDERIA CHE LAVORA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE MONOPOSTO: “IN FERRARI DEVONO CAMBIARE MENTALITÀ. NON HO VISTO MIGLIORAMENTI, NON C'È PERFEZIONE NEL LAVORO. LA ASTON MARTIN PER CRESCERE HA PRESO TECNICI DELLA RED BULL. A MARANELLO FORSE È IL MOMENTO DI GUARDARSI INTORNO” – DAGOREPORT