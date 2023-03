8 mar 2023 13:25

COME STA DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO? IL FRATELLO ROMPE IL SILENZIO: "COMBATTE LA BATTAGLIA PER LA VITA, NON PERDETE LA FEDE" - SUL PROFILO DEL PUGILE SONO STATE PUBBLICATE ALCUNE RIGHE DA PARTE DI GIOVANNI: "UNA SETTIMANA FA DANIELE INIZIAVA LA BATTAGLIA PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA VITA. SIAMO SICURI CHE DIO E’ CON LUI..”