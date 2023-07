19 lug 2023 14:54

COME STA EDWIN VAN DER SAR? - L'EX PORTIERE DI MANCHESTER UNITED E JUVE È USCITO DALLA TERAPIA INTENSIVA, DOVE ERA RICOVERATO PER UN'EMORRIAGIA CEREBRALE CHE LO AVEVA COLPITO MENTRE SI TROVAVA IN VACANZA IN CROAZIA - L'OLANDESE HA PUBBLICATO UN MESSAGGIO IN CUI RIVELA LE SUE CONDIZIONI: "SONO ANCORA IN OSPEDALE. SPERO DI TORNARE A CASA LA PROSSIMA SETTIMANA E FARE IL PASSO SUCCESSIVO NELLA MIA RIABILITAZIONE…"