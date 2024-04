15 apr 2024 12:02

COME STA EVAN N'DICKA? - IL CALCIATORE DELLA ROMA, COLPITO DA UN MALORE DURANTE LA PARTITA CONTRO L'UDINESE (CHE È STATA SOSPESA), HA PASSATO LA NOTTE IN OSPEDALE ED È FUORI PERICOLO: GLI ESAMI HANNO ESCLUSO L'INFARTO. L'IPOTESI PIU' ACCREDITATA È CHE SI SIA TRATTATA DI UNA COMPRESSIONE POLMONARE IN SEGUITO A UNO SCONTRO DI GIOCO - NELLE PROSSIME ORE LE POSSIBILI DIMISSIONI E IL RIENTRO DEL CALCIATORE NELLA CAPITALE - RESTA DA CHIARIRE QUANDO SI RECUPERERA' IL MATCH: DOVREBBE AVVENIRE ENTRO…