COME STA MARCELL JACOBS? - IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI È RIENTRATO DA MONACO, DOVE ERA ANDATO PER FARSI CURARE E PREPARARE I MONDIALI DI ATLETICA: "TUTTO STA ANDANDO SECONDO I PIANI" - OGGI JACOBS FARÀ UN TEST A ROMA PER VERIFICARE LA TENUTA SUI CENTO METRI, MENTRE DOMANI E SABATO SARÀ CON LA SQUADRA DELLA STAFFETTA, A PROVARE I CAMBI - JACOBS NON PARTECIPA A UNA GARA UFFICIALE DALLO SCORSO 9 GIUGNO…

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

marcell jacobs

Jacobs rientra da Monaco e si porta dietro la certezza di un Mondiale che più di una volta si è fatto miraggio in questa complicatissima stagione: «Tutto sta andando secondo i piani, ho dato il massimo per correre al meglio a Budapest dove voglio essere e parteciperò al raduno staffette a Roma, come previsto». Tre giorni dopo il previsto, pur con l'accordo di medici e federazione e nella convinzione che fosse la via preferibile.

marcell jacobs

[…] Non nella condizione ideale, dopo mesi senza gare e per questo oggi è previsto un test, una prova già preventivata che dia qualche risposta sulla tenuta dei tre turni previsti per i 100 metri, che dia tutte le indicazioni possibili. La competizione per il campione olimpico va dal 19 agosto, data delle qualificazioni nella sfida individuale al 26 agosto, giorno della finale della staffetta.

Marcell Jacobs

Il Mondiale, l'unica competizione di cui gli manca il titolo, l'ultima sfida globale prima dei Giochi di Parigi in cui difenderà l'oro, più […] ancora infastidito da quello lasciato a metà, pure un po' prima, l'anno scorso quando ha chiuso la pratica dopo la batteria per un dolore tenuto sotto controllo e poi riapparso al momento di forzare.

Marcell Jacobs

Ora che tutto quello che si poteva è stato fatto e c'è il via libera per la partenza e resta l'incognita della tenuta: «Riuscirò a superare gli ostacoli che la vita mi mette ancora davanti». Il mondo non sta correndo velocissimo però si è mosso parecchio e i più quotati, gli americani Kerley (9"88 nel 2023), Coleman (9"91) e Lyles (9"94), il britannico Hughes che è andato vicino al record europeo dell'azzurro e ha corso in 9"83, arrivano dopo essersi misurati in più contesti ed essersi fermati a recuperare energie. Jacobs si presenta dopo tutt'altro percorso, con un solo meeting, a Parigi, il 9 giugno, archiviato con un 10"21 da dimenticare.

MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI

Domani e sabato sarà con la squadra della staffetta, a provare i cambi. Non è più stato in formazione dopo l'esaltante oro di Tokyo[…]Nell'ultima uscita ha chiuso Ceccarelli e Tortu si è spostato in seconda frazione, quella di Jacobs.[…]

ARTICOLI CORRELATI

marcell jacobs 3 MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI marcell jacobs MARCELL JACOBS ESEOSA DESALU LORENZO PATTA FILIPPO TORTU - 4X100 ORO A TOKYO 2020 MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE PARIGI MEME SULLA VITTORIA DELL ITALIA NELLA 4X100 A TOKYO 2020 FILIPPO TORTU MARCELL JACOBS LORENZO PATTA ESEOSA DESALU - ABBRACCIO DOPO L ORO A TOKYO 2020 NELLA 4X100 marcell jacobs 4