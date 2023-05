9 mag 2023 12:19

COME STA RAFAEL LEAO? - IL PORTOGHESE, USCITO AL DECIMO MINUTO DELLA PARTITA TRA MILAN E LAZIO A CAUSA DI UN'ELONGAZIONE ALL'ADDUTTORE, STAMATTINA È STATO SEGUITO CON IL PREPARATORE PER LAVORARE A PARTE (MA HA SALTATO LA RIFINITURA INSIEME AI COMPAGNI) - STEFANO PIOLI ASPETTERÀ FINO A DOMANI PER DECIDERE SE CONVOCARLO PER L'EURODERBY… - VIDEO