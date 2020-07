COME STA SCHUMI? JEAN TODT: “L’HO VISTO, STA COMBATTENDO. SPERO CHE IL MONDO POSSA TORNARE A VEDERLO” – IL CAPO DELLA FIA, EX FERRARI, UNO DEI POCHISSIMI AMMESSI A FARE VISITA AL CAMPIONE TEDESCO NELLA VILLA SUL LAGO DI GINEVRA RIVELA DI AVERLO INCONTRATO LA SETTIMANA SCORSA – “SO CHE HAMILTON PUÒ BATTERE IL RECORD DI MICHAEL COME IL PILOTA PIÙ TITOLATO DELLA STORIA. DOPO UN INCIDENTE COME QUELLO CHE HA AVUTO SCHUMI, IMPORTA SE LEWIS VINCERÀ DI PIÙ?".

Da fanpage.it

todt schumi

"Ho visto Michael la scorsa settimana. Sta combattendo. Spero che il mondo possa vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando". Jean Todt è uno che sa come sorprendere il mondo e con queste sue parole su Michael Schumacher al Daily Mail ha regalato delle notizie belle e importanti sull'ex pilota tedesco della Ferrari, che è circondato dal silenzio dall'incidente alla testa sulle Alpi francesi di sei anni e mezzo fa. Solo la famiglia e una manciata di amici fidati sono ammessi alla casa di Schumacher sulle rive del Lago di Ginevra.

montezemolo todt schumi barrichello

Una delle poche gradite presenze è proprio quella Jean Todt, ex direttore generale del team Ferrari ai tempi di Schumi, che parlando a Budapest del Gran Premio d'Ungheria che si correrà oggi si è soffermato sulle condizioni del suo amico oltre che analizzare l'ennesimo record di Lewis Hamilton, che ieri si è preso la pole position numero 90 della sua carriera e sta battendo tutti i primati di Schumacher.

montezemolo todt

Proprio in merito a quest'ultimo punto l'ex amministratore delegato della Ferrari SpA ha dichiarato: "So che Lewis può battere il record di Michael come il pilota più titolato della storia. Tutti gli ingredienti sono lì con lui alla Mercedes per farlo e onestamente non mi dispiace. Ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo aver vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Avevamo raggiunto tutto ciò che volevamo. Dopo un incidente come quello che Michael ha avuto, importa se Lewis ha vinto di più?".

schumacher todt

In merito a chi sia il più forte di tutti i tempi Todt non si è sbilanciato e al giornale ungherese HRT ha affermato: "Adoro Michael ma è impossibile dire chi sia il migliore di sempre. C'è Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna e Michael. Puoi pensare solo in termini di chi è il migliore di una certa generazione".

fisichella schumi todt SCHUMACHER FESTEGGIA CON JEAN TODT E EDDIE IRVINE NEL NOVANTOTTO

jean todt schumacher todt