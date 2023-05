30 mag 2023 16:04

COME STA SERGIO RICO? - IL PORTIERE DEL PSG, RICOVERATO IN OSPEDALE A SIVIGLIA DOPO UNA CADUTA DA CAVALLO, SAREBBE IN CONDIZIONI GRAVISSIME - IL CALCIATORE SI TROVA ANCORA IN TERAPIA INTENSIVA DOPO AVER RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO MOLTO FORTE E LE PROSSIME ORE SARANNO FONDAMENTALI PER CAPIRE IL SUO STATO DI SALUTE - IN ATTESA DEL BOLLETTINO MEDICO, LA MOGLIE DELLO SPAGNOLO HA PUBBLICATO UN POST SU INSTAGRAM CHE HA PREOCCUPATO FAN E TIFOSI: "NON LASCIARMI SOLA AMORE MI. NON POSSO E NON SO VIVERE SENZA DI TE…"