8 gen 2024 15:47

COME STA WALTER SABATINI? - IL DS DELLA SALERNITANA È STATO COSTRETTO A SALTARE IL MATCH CONTRO LA JUVENTUS PER DEI PROBLEMI DI SALUTE - È STATO LO STESSO DS GRANATA A RACCONTARE DI ESSERE STATO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO PER UN'INFRAZIONE SPONTANEA DI UNA VERTEBRA: "ORA È TUTTO ALLE MIE SPALLE, ANCHE SE HO BISOGNO ANCORA DI QUALCHE GIORNO PER RIMETTERMI COMPIUTAMENTE IN PIEDI, GIÀ DA SETTIMANA PROSSIMA SARÒ CON LA SQUADRA..."