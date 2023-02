È COMINCIATO QUELLO STRAZIO CHIAMATO SEI NAZIONI - L'ITALRUGBY VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA MA PERDE (TANTO PER CAMBIARE) 24-29 CONTRO LA FRANCIA NELLA PRIMA PARTITA DEL TORNEO - ALL'OLIMPICO GLI AZZURRI TENGONO BOTTA FINO AGLI ULTIMI 15 MINUTI, PRIMA DELLA META DI JALIMBERT CHE SPEGNE LE SPERANZE DELL'ITALIA DI UN SUCCESSO CONTRO I CAMPIONI USCENTI CHE MANCA DA 10 ANNI - IL CAPITANO, MICHELE LAMARO: "RAMMARICO? E' SEMPRE UGUALE QUANDO SI PERDE"

Estratto Da www.ansa.it

L'Italia del rugby fa sognare, tiene testa alla Francia che, più forte, alla fine porta a casa il risultato. Per gli azzurri l'esordio nel Sei Nazioni 2023 allo stadio Olimpico di Roma non ha il sapore di quelli passati, è amara solo la sconfitta, perché la squadra del ct Kieran Crowley riesce a rimanere in partita fino alla fine contro i campioni transalpini che non perdevano da 13 partite.

[…] Tempo quattro minuti, però, e la strada si mette in salita: Varney commette una grave leggerezza e regala la palla a Flament, per una meta facilissima. Ramos trasforma, e l'Italia è subito sotto 0-7.

Le folate offensive francesi fanno paura, ma c'è Allan che ha un gran piede e realizza un calcio piazzato da grande distanza. […] L'Italia si affida al piede-missile di Allan, ma la Francia domina: Ntamack inventa un calcio passaggio magico per Dumortier, in meta al debutto in nazionale. […] al 33' Ange Capuozzo fa emozionare l'Olimpico con una delle sue fughe, altri cinque punti. Il secondo tempo inizia come un assedio della Francia, ma l'Italia conquista una preziosissima meta tecnica per il fallo in mischia di Ollivon, che impedisce una meta azzurra e si becca il giallo: 21-22, tutto è possibile, e quando Allan realizza ancora su calcio piazzato l'Olimpico esulta: gli azzurri sono avanti.

Poi Ollivon rientra in campo e la Francia si fa sotto, col subentrato Jalibert che va in meta per il controsorpasso, il risultato non cambia più, 29-24 e successo dei transalpini. […]"Rammarico? E' sempre uguale quando si perde, che sia di poco o di tanto - spiega Lamaro dopo il match - Ci siamo un po' messi in difficoltà da soli in alcune occasioni, possiamo fare un passo in avanti. Molto bene l'atteggiamento: qualche tempo fa sul 19-6 ci saremmo visti sfuggire la partita. Crediamo molto in quello che abbiamo costruito". Ora testa alla sfida contro l'Inghilterra, il 12 febbraio a Londra.

