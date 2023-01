CONT-EXIT: "ANDONIO" SI PREPARA A TORNARE IN ITALIA – L’EX CT, PROVATO DALLE MORTI DI VENTRONE, MIHAJLOVIC E VIALLI, SPIEGA: “STO RIFLETTENDO SUL MIO FUTURO, LA MIA FAMIGLIA È IN ITALIA, IL LAVORO NON È TUTTO” - A LONDRA CONTE VIVE DA SOLO, CON LA MOGLIE CHE È RIMASTA NEL NOSTRO PAESE A SEGUIRE I FIGLI CHE PROSEGUONO GLI STUDI. "AVERE LA MIA FAMIGLIA IN ITALIA NON VA BENE”. MA QUALE TOP CLUB ITALIANO E’ PRONTO A SODDISFARE LE PRETESE DI CONTE?

Dal novembre 2021 Antonio Conte vive e lavora a Londra, dopo essere subentrato a Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham e aver prolungato il suo attuale contratto che lo lega al club inglese fino al giugno 2023. Data in cui potrebbe decidere di fare una nuova retromarcia, lasciare la Premier League e rientrare possibilmente in Italia. Nessuna motivazione sportiva, nessuna frizione con la società e nemmeno la corte spietata di qualche club di Serie A dietro alla possibile scelta che sarebbe unicamente mossa da esigenze personali.

(...) "Sicuramente questa stagione mi sta facendo fare una riflessione importante sul mio futuro, è stata durissima sul fronte personale, non è stato assolutamente semplice".

La riflessione arriva a seguito di un periodo assai complicato per Conte. Nel giro di pochissimo tempo ha perso un amico fraterno come il preparatore atletico Gian Piero Ventrone, un'assenza che non ha mai nascosto averlo turbato nel profondo. Poi, il doppio lutto a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, con la scomparsa prima di Sinisa Mihajlovic, poi di Gianluca Vialli con cui aveva cucito rapporti che andavano al di là del calcio: "Tre persone che conoscevo benissimo e per me non è stato semplice visto che quando capitano queste situazioni ti portano ad avere delle riflessioni importanti. Tante volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e questa per me è una passione, per la quale ho rinunciato a tante cose. Dimenticando che dobbiamo trovare anche più tempo per noi stessi".

ALondra è partito da solo, a Londra vive da solo, con la moglie che è rimasta in Italia a seguire i figli che proseguono gli studi.

"Avere la mia famiglia in Italia non va bene, non va bene… Ma quando hai un figlio o una figlia a scuola allora devi rispettarli perché se ogni anno o due stagioni devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente, li condizioni e io non voglio influenzare la vita della mia famiglia. A volte è importante prendere certe decisioni e sacrificarsi e per me è più facile perché ho una famiglia che mi sostiene sempre, appena si può ci riuniamo. Ma tutto perde senso quando accadono certe cose e devi affrontarle da solo: tutto è maledettamente più complicato quando ti colpiscono situazioni come quelle di Gian Piero, Sinisa o Gianluca"

