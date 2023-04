CONTA PIÙ AVERE IL MIGLIOR ATTACCANTE O IL MIGLIOR PORTIERE? - SPALLETTI CONFIDA NEL RIENTRO DI OSIMHEN PER RIBALTARE LA SCONFITTA DELL'ANDATA DEI QUARTI DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN: NELLE ULTIME DUE GARE CONTRO I ROSSONERI (ENTRAMBE PERSE DAI PARTENOPEI), L'ASSENZA DEL NIGERIANO SI È FATTA SENTIRE - NEL MILAN, IL PORTIERE MAIGNAN DOVRÀ DIFENDERE L'1-0 ACQUISITO A SAN SIRO: DA QUANDO È RIENTRATO DALL'INFORTUNIO, LA SQUADRA DI PIOLI HA MAGGIORE SOLIDITA'...

victor osimhen 2

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

Napoli-Milan è tante cose tutte insieme, […] Ma sarà soprattutto il faccia a faccia tra Osimhen e Maignan a spostare gli equilibri in una notte che corre sul filo dell’incertezza. Spalletti recupera il suo straripante centravanti, Pioli gli oppone il suo formidabile portiere, il vero valore aggiunto del Diavolo, più ancora del discontinuo Rafa.

victor osimhen 1

[…] Il Milan ha un gol di vantaggio da difendere, il Napoli avrà la spinta della gente e il suo re nel cuore dell’attacco, la spada più affilata per andare in battaglia. Osi è guarito, anche se bisognerà testare le sue condizioni in una partita senza pause che potrebbe allungarsi sino a 120 minuti. […] La squadra di Spalletti per arrivare al traguardo deve segnare almeno due reti e nelle ultime due uscite, a San Siro con i rossoneri e in campionato contro il Verona, è rimasta all’asciutto come mai era accaduto in questa stagione.

VICTOR OSIMHEN

Osimhen deve rompere l’incantesimo. Per come è entrato contro l’Hellas, i napoletani possono stare tranquilli. […] Sino adesso ha segnato 21 reti in serie A e 4 in 333 minuti di Champions, una ogni 83 minuti, meno di una partita, in teoria la sola presenza dovrebbe servire a pareggiare i conti.

maignan milan napoli

Pioli gli oppone il miglior portiere della serie A. […]L’anno scorso ha messo le mani sullo scudetto, adesso insegue la finale di Champions per riscattare una stagione complicata. Da quando è tornato, dopo il lungo infortunio al polpaccio con almeno due ricadute, la squadra ha un altro piglio.

il portiere del milan mike maignan 8

E se stasera ha un golletto da difendere nello stadio di Maradona lo deve alla straordinaria parata del suo portierone su Di Lorenzo, senza dimenticare quella su Kane in casa del Tottenham. Maignan è l’Osimhen del Milan. I rossoneri sanno di non poter giocare una partita solo difensiva e sperano, come nell’antipasto del campionato, nella vena del rinato Leao e nelle qualità del folletto Diaz, anche nelle mosse di Pioli che a Fuorigrotta ha sempre sorpreso Spalletti, l’anno scorso con Kessie, 15 giorni fa con Bennacer finto trequartista.

il portiere del milan mike maignan 6

Ma alla fine, la sfida si risolverà nel duello all’ultimo sangue, una specie di mezzogiorno di fuoco all’ora di cena tra le stelle della notte partenopea, Osimhen e Maignan, vecchi compagni nel Lille. […]

il portiere del milan mike maignan 7 VICTOR OSIMHEN