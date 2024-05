CONTE-NAPOLI: FINE DELLA TELENOVELA? - DOPO UN LUNGHISSIMO TIRA E MOLLA, L'ALLENATORE LECCESE E IL CLUB PARTENOPEO AVREBBERO TROVATO UN ACCORDO PER UN CONTRATTO DA 8 MILIONI A STAGIONE (BONUS COMPRESI) - RESTA ANCORA DA CAPIRE LA FORMULA: IL NAPOLI PUNTA AL BIENNALE CON OPZIONE, "ANDONIO" AL TRIENNALE SENZA CLAUSOLA A FAVORE DEL CLUB - CONTE VORREBBE ANCHE GABRIELE ORIALI NEL SUO STAFF, SUO UOMO DI FIDUCIA IN NAZIONALE E ALL’INTER - DE LAURENTIIIS: "I PROSSIMI 10 GIORNI SARANNO DECISIVI…"

1. NAPOLI, INTESA CON CONTE A 8 MILIONI: LUI STUDIA LE CARTE. E CHIEDE ORIALI

Estratto dell'articolo di Vincenzo D'Angelo per www.gazzetta.it

antonio conte

[…] Napoli e Antonio Conte sono sempre più vicini, hanno il desiderio comune di mettere nero su bianco e di cominciare a progettare insieme il futuro, ma c’è ancora da lavorare. […] La maratona non è ancora conclusa, diciamo che la trattativa non è ancora entrata nello stadio finale, ma all’orizzonte comincia a vedersi il traguardo. […] Non è più un problema di ingaggio, perché almeno su questo le parti sembrano aver trovato un’intesa di massima: la sintesi è un triennale da 8 milioni netti a stagione, bonus compresi. Da capire la formula: il Napoli punta al biennale con opzione, Conte al triennale senza clausola a favore del club. Dettagli da sistemare, ma che non sembrano essere più un problema.

aurelio de laurentiis

PRIMA BOZZA

[…] . E poi c’è la questione diritti di immagine ancora da sistemare, probabilmente l’ultimo grande scoglio per potersi sentire al riparo da colpi di scena. Napoli intanto ha votato: vuole Conte. Antonio è l’unica carta che può regalare un certificato di garanzia al nuovo ciclo azzurro. De Laurentiis lo sa ed è per questo che ieri ha dato a Manna il via libera per chiudere e cominciare ad esaminare nel dettaglio ogni aspetto contrattuale. Manna e Conte hanno parlato anche di staff, ovviamente. Antonio non vuole rinunciare a nessuno dei suoi fedelissimi e il Napoli questo lo sa bene. E, in più, vorrebbe anche un ruolo per Gabriele Oriali, suo uomo di fiducia in Nazionale e all’Inter. […]

antonio conte

Resta da chiarire con quale ruolo Oriali potrebbe essere inquadrato all’interno del Napoli, ma non è scontato che sia team manager come nel biennio interista. Probabile, comunque, un ruolo da “diplomatico”, di uomo che sappia unire spogliatoio e società, che possa mediare tra questi due mondi che nell’ultimo anno hanno avuto diversi momenti di grande tensione. Il tutto, anche per alleggerire il lavoro del mister, un maniaco della perfezione in campo e non solo.

aurelio de laurentiis

2. CONTE AL NAPOLI? DE LAURENTIIS: "PROSSIMI 10 GIORNI DECISIVI"

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Presente oggi a un convegno sul tema del razzismo tenuto a Trentola Ducenta, Aurelio De Laurentiis ha commentato così le indiscrezione su Antonio Conte: "Non è che non voglio dire nulla - ha dichiarato il presidente del Napoli- è che non posso dire nulla perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie, valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento".

