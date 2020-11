CONTE VS MAROCCHI, RELOADED – “NOI BUTTIAMO IL CAPPELLO IN ARIA? NON POSSO ACCETTARE CHE MI VENGA DETTA UNA COSA DEL GENERE. IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO C'È SEMPRE UN FILO CONDUTTORE ALTRIMENTI FACCIAMO CHIACCHIERE DA BAR" – ALL’EX COMPAGNO DI SQUADRA ALLA JUVE POI RICORDA: “NELLA NOSTRA JUVE C’ERA MOLTA IMPROVVVISAZIONE” (IL TRAP RINGRAZIA) - LA PRECEDENTE DISCUSSIONE IN DIRETTA TV - “TOGLIETE IL VINO DA TAVOLA”

Da gazzetta.it

conte marocchi 1

La solita rimonta da Pazza Inter. I nerazzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti contro il Torino passando da 0-2 a 4-2 in poco più di mezzora. Una vittoria che non lascia soddisfatto Antonio Conte, il quale ha dichiarato nel post partita che l'Inter non è ancora una grande squadra, confermando anche quanto detto da Romelu Lukaku. In questa stagione i nerazzurri ha ribaltato ben tre gare.

CONTE MAROCCHI 2

Al termine della sfida Conte era visibilmente infastidito della prova dei suoi, ma non è mancata qualche frecciatina nei confronti di chi afferma che l'Inter sia la candidata numero per lo scudetto. Poi ai microfoni di Sky Sport la domanda che lo ha fatto esplodere. Giancarlo Marocchi ha chiesto: "Quando parli di movimenti, di rotazioni, non pensi di chiedere troppo ai tuoi giocatori? Quando si butta il cappello in aria, i tuoi hanno dimostrato che travolgerebbero chiunque, forse stai chiedendo troppo loro".

antonio conte

Al veleno la risposta del tecnico nerazzurro che ha voluto precisare: "Quando butti il cappello in aria come dici tu, può succedere di tutto. In qualsiasi situazione ci deve essere sempre un filo conduttore, altrimenti di che parliamo, di chiacchiere da bar. Se il calcio è 'buttiamo il cappello in aria', tutti in area e andiamo a fare la lotta, allora non sono io quell'allenatore. Magari ne conoscete qualcuno che va bene per voi, penso di aver vinto qualcosa in carriera, non giocando col cappello all’aria, buttando il pallone avanti e andando di fisico e furore. Non posso accettare che mi si venga detta una cosa del genere".

MAROCCHI