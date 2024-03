CONTINUA LA GUERRA ALLE TV DI DE LAURENTIIS - IL PRESIDENTE DEL NAPOLI INTERROMPE L'INTERVISTA DI MATTEO POLITANO A "SKY" PRIMA DELLA PARTITA DI BARCELLONA: "CON LORO NON CI DEVI PARLARE" - QUALCHE GIORNO FA "AURELIONE" SE L'ERA PRESA CON I GIORNALISTI DI DAZN, CHE RIPRENDEVANO L'INGRESSO DEL CLUB ALLO STADIO: "L'ARRIVO NON LO DEVONO FARE CAZZO! DA ADESSO PARLEREMO SOLO CON SKY E LA RAI" - MA ALLORA PERCHE' HA SBROCCATO A SKY? DE LAURENTIIS VOLEVA CHE L'ATTACCANTE PARLASSE SOLO CON… - VIDEO

1. DE LAURENTIIS INTERROMPE L’INTERVISTA DI POLITANO A SKY SPORT: «CON VOI NON PUÒ PARLARE»

aurelio de laurentiis interrompe l'intervista di politano a sky sport.

Estratto da www.open.online

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, irrompe davanti alle telecamere di Sky Sport, trascinando via il calciatore azzurro Matteo Politano […] «Con loro non ci devi parlare», avrebbe detto il presidente del Napoli, visibilmente contrariato. «Come con noi non può parlare?», risponde il giornalista. […] Non è la prima volta che il presidente del club partenopeo si mette in mezzo tra i giocatori e le testate. Nei giorni scorsi De Laurentiis avrebbe richiamato alcuni giornalisti di DAZN. […]

aurelio de laurentiis interrompe l'intervista di politano a sky sport.

2. LA RISPOSTA DEL DIRETTORE DI SKY SPORT

Estratto da www.corrieredellosport.it

[…] Su X ha commentato l'accaduto il direttore di Sky Sport, Federico Ferri: "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".

aurelio de laurentiis interrompe l'intervista di politano a sky sport.

3. PERCHÉ DE LAURENTIIS HA INTERROTTO L'INTERVISTA DI POLITANO?

Alessandro Sepe per www.areanapoli.it

[…]

Perché De Laurentiis ha interrotto l'intervista di Politano? In realtà il giocatore del Napoli, come da accordi, avrebbe dovuto parlare con Gianluca Di Marzio nell'ambito del prepartita di SKY Sport della Champions League, mentre invece stava parlando con Massimo Ugolini che in quel momento era in collegamento con la trasmissione Mondo Gol sempre di SKY. "Politano vieni qua, non può parlare, è con Di Marzio che deve parlare", ha ribadito De Laurentiis.

ARTICOLI CORRELATI

aurelio de laurentiis interrompe l'intervista di politano a sky sport. aurelio de laurentiis aurelio de laurentiis aurelio de laurentiis sbrocca alle telecamere prima di napoli juve aurelio de laurentiis sbrocca alle telecamere prima di napoli juve