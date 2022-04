CONTINUA LA “MALEDETTA PRIMAVERA” DEI PORTIERI – GIGIO DONNARUMMA FINISCE DI NUOVO NEL MIRINO PER L’ERRORE CONTRO STRASBURGO DOPO APPENA 2 MINUTI – L’AZZURRO, PRIMA SI FA SORPRENDERE FUORI POSIZIONE, POI TORNA GOFFAMENTE IN PORTA E VIENE FULMINATO SUL PRIMO PALO – I SOCIAL SI SCATENANO: “SCENDE IN CAMPO COME UNO CHE HA GIÀ LUCCHETTATO IL TROLLEY E CHIAMATO IL TAXI PER L’AEROPORTO” – MENTRE ALTRI CERCANO DI GIUSTIFICARLO: “FORSE È PREOCCUPATO PER RAIOLA…” - VIDEO

Si sta per chiudere la peggior stagione di Gigio Donnarumma nella sua già corposa carriera. Il portiere della Nazionale, eroe della vittoria a Euro 2021, si è reso protagonista di un nuovo errore tecnico in questo sfortunato primo anno al Psg. I parigini, già matematicamente campioni della Ligue 1, hanno pareggiato 3-3 contro lo Strasburgo in una gara giocata "alla garibaldina", con un Mbappè scatenato ma senza grande attenzione tattica.

Non sarà stato troppo soddisfatto mister Pochettino, già sulla graticola nonostante il campionato vinto (pesa troppo la debacle in Champions League, contro il Real Madrid). Ma a fare brutta figura è soprattutto, come spesso capita nelle gare di fine stagione un po' allegre, è il portiere.

Donnarumma, protagonista di troppe gaffe (innanzitutto, quella su Benzema che ha dato il là alla rimonta subita proprio con il Real) e prestazioni deludenti, si sta giocando il posto per la prossima stagione don Keylor Navas, uno dei beniamini della tifoseria capitolina e dello spogliatoio a trazione sudamericana.

Contro lo Strasburgo dopo appena 2 minuti si fa sorprendere fuori dai pali, fuori posizione. Torna precipitosamente in porta (dando le spalle all'attaccante...) e poi viene fulminato sul primo palo, da distanza ravvicinata. Tifosi e social scatenati. Giuseppe Pastore, giornalista molto vicino al Milan, ironizza: “Ormai Donnarumma (e non solo lui, vedi Kimpembe) dà la sensazione di scendere in campo per il PSG come uno che ha già lucchettato il trolley e chiamato il taxi per l’aeroporto – afferma su Twitter -. E’ spiacevole, ma non esattamente sorprendente".

Forse, e qualcuno lo sottolinea, al di là delle motivazioni può aver pensato anche l'ansia per le condizioni di salute di Mino Raiola, l'agente che ha seguito Gigio fin da quando era un ragazzino garantendogli un contratto da 6 milioni ad appena 18 anni e che poi lo ha portato al Psg, scatenando le ire dei tifosi rossoneri.

L'ex Milan non si è ambientato bene, ha assaggiato molta più panchina di quanto pensasse lo scorso luglio, al momento della firma con gli emiri. E secondo alcuni starebbe già cercando, con il consenso di Leonardo, una nuova sistemazione per la prossima stagione. Magari con un clamoroso ritorno in Italia: non al Milan (anche se se ne è parlato), ma alla Juventus.