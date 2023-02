CONTINUA IL PERIODO NERO DEL PSG: NONOSTANTE LA VITTORIA ALL'ULTIMO MINUTO CONTRO IL LILLE, I PARIGINI PERDONO NEYMAR PER UN INFORTUNIO LA CAVIGLIA (RISCHIA UN LUNGO STOP, SALTA IL RITORNO CON IL BAYERN) E LA POSIZIONE DELL'ALLENATORE, GALTIER, SEMBRA PIÙ TRABALLANTE CHE MAI - DURANTE IL MATCH DI QUESTO FINE SETTIMANA, IL DIRETTORE SPORTIVO LUIS CAMPOS È SCESO DAGLI SPALTI E SI È MESSO ACCANTO AL TECNICO PER URLARE INDICAZIONI AI GIOCATORI, CON GALTIER VISIBILMENTE INDISPETTITO…

infortunio neymar

Estratto dal Dal “Corriere della Sera”

Vittoria thriller del Psg, che s’impone 4-3 in extremis sul Lille […]. Preoccupa Neymar, colpito duro alla caviglia: niente fratture, ma rischia un lungo stop. Ma la vera scena cult della partita è stata in panchina.

luis campos

Con i parigini sotto per 3-2 fino all’87’, il direttore sportivo Luis Campos (che ha alle spalle anche una carriera da allenatore) ha lasciato gli spalti ed è sceso per urlare indicazioni ai giocatori accanto al tecnico Christophe Galtier, apparso molto indispettito. […] Con questo risultato, il Psg consolida il primato in classifica, ma la sensazione è che Galtier non sia saldo nonostante l’ampio margine.

Le liti nello spogliatoio prima della partita con il Bayern Monaco in Champions, […]e le polemiche successive per l’atteggiamento di Neymar, «colpevole» di aver giocato una partita a poker […] rischiano di far pagare il conto a un allenatore mai troppo amato.

