22 nov 2024 07:47

LA COPPIA DEI SOGNI! IN COPPA DAVIS IL DOPPIO SINNER-BERRETTINI TRASCINA L’ITALIA IN SEMIFINALE – ARGENTINA KO: NEL SINGOLARE MUSETTI STECCA E PERDE CONTRO CERUNDOLO, POI SINNER RIPORTA LA SFIDA IN PARITA’. NEL DOPPIO DECISIVO, LA COPPIA AZZURRA LOTTA PUNTO SU PUNTO: JANNIK OFFRE LA SOLITA SOLIDITA’. UN RITROVATO BERRETTINI RIPRENDE A FARE IL MARTELLO COL SUO DRITTO (TALVOLTA ANCHE AL CORPO DEGLI AVVERSARI). ORA AFFRONTEREMO L’AUSTRALIA… - VIDEO