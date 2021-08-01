CORRI, MARCELL, CORRI! - QUALCHE MESE FA JACOBS AVEVA POSTATO UN VIDEO DI UN SUO "INCREDIBILE" ALLENAMENTO: UNA RINCORSA A UN'AUTO SULLA PISTA DI ATLETICA DEL FORO ITALICO. UNA MEDAGLIA D'ORO COSTRUITA CON FATICA... - VIDEO-
RCS ORA SCENDE IN CAMPO LA CONSOB - L’AUTORITÀ DI BORSA ATTENDE DI LEGGERE NELLA SEMESTRALE CON QUALI MOTIVAZIONI CAIRO HA DECISO DI NON FARE ACCANTONAMENTI, MENTRE GLI AZIONISTI DI PESO, DA TRONCHETTI A DELLA VALLE A CIMBRI, PRENDONO LE DISTANZE DALLA STRATEGIA DI URBANETTO SUL DOSSIER BLACKSTONE E NON SI FANNO VEDERE IN CONSIGLIO. MILANO ASPETTA LA DECISIONE DELLA CONSOB PER FAR PARTIRE LA BATTAGLIA PER VIA SOLFERINO
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
IL PROSSIMO VACCINO CE LO SPAREREMO NEL NASO COME UNO SPRAY - È PRONTA UNA NUOVA INFORNATA DI OLTRE 40 FARMACI PER L'ANNO PROSSIMO CONTRO IL COVID, A BASE DI PROTEINE, ANCOR PIÙ CHE DI VETTORI VIRALI - SONO QUASI TUTTI INTRAMUSCOLO TRANNE UNO, LO SPRAY CINESE CHIAMATO "DELNS1" E FINANZIATO DALLA FONDAZIONE PIÙ RICCA AL MONDO, QUELLA DI BILL GATES...