CORSE DELL'ALTRO MONDO - IL KENIANO KELVIN KIPTUM HA COMPLETATO LA MARATONA DI CHICAGO IN 2 ORE E 35, BATTENDO DI 34 SECONDI IL RECORD STABILITO DAL CONNAZIONALE ELIUD KIPCHOGE - SI TRATTA DELLA PRIMA VOLTA CHE UN CORRIDORE SUPERA LA BARRIERA DELLE 2 ORE E UN MINUTO - IL 24ENNE, CHE HA ESORDITO UN ANNO DA, AVEVA GIÀ SFIORATO IL PRIMATO A LONDRA - L'OBIETTIVO (DIFFICILISSIMO) DI SCENDERE SOTTO LE DUE ORE… - VIDEO

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023

kelvin kiptum

Estratto dell'articolo di Emanuela Audisio per "la Repubblica"

[…] se vi raccontano che correre 42,195 km in una gara ufficiale in meno di 2 ore è fantascienza ditegli che vive nel passato. A Chicago un ragazzo keniano di Chepkorio che deve ancora compiere 24 anni, Kelvin Kiptum, ha sfondato il record del mondo migliorandolo di 34 secondi (2h00’35”) . Lui non sfiora, lui abbatte. […] Il primato precedente apparteneva al connazionale Eliud Kipchoge, stabilito un anno fa a Berlino (2h01’09”).

kelvin kiptum

[…] Un principiante di talento. L’anno scorso a quest’ora non ne aveva mai corsa una. Ha debuttato una stagione fa, a dicembre, a Valencia con un sensazionale 2 ore 01 minuti e 53 secondi, la miglior prima volta di sempre. Ad aprile a Londra si era poi avvicinato a soli 16 secondi dal record del mondo correndo in 2 ore 01 minuti e 25 secondi e ora in una poco tiepida Chicago (10 gradi alla partenza) ha frantumato il cronometro con una fuga solitaria negli ultimi 10 chilometri. […]

kelvin kiptum

Sweet run Chicago . Ancora da segnalare un parziale di 27’52” tra i 30 e 40 km e un velocissimo 6’08” negli ultimi 2.195 metri. Ora detiene tre dei sei tempi più veloci della storia. E se le proiezioni sono giuste, se continuerà a migliorarsi gara dopo gara, quella che si credeva una mission impossible ( correre sotto le due ore) diventerà presto molto possible . Figurarsi se lui se lo aspettava.

kelvin kiptum

«Sapevo che avrei potuto realizzare il record del percorso, ma un primato mondiale non era nella mia mente, anche se ero cosciente che prima o poi ne avrei avuto la possibilità. Sono felice». Bravo a farlo prima. I sub 2 ore sono per l’uomo una barriera come lo furono i dieci secondi nei 100 metri (muro abbattuto da Jim Hines a Messico ’68) o il minuto nei 100 stile libero che Johnny Weissmuller abbassò per primo nel 1922 a 58”6. Niente male nemmeno l’olandese, ma etiope di nascita, Sifan Hassan (è una rifugiata), 29 anni, che corre il secondo tempo più veloce della storia (2h13’44”) e demolisce il primato europeo vecchio di 20 anni che Paula Radcliffe stabilì a Londra. […]

kelvin kiptum