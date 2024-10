CORSI E RICORSI! “MAMMA E DIRIGENTE DI CALCIO DI UN CLUB DI SERIE A? I DUE RUOLI NON SONO ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI, ANZI” - PARLA REBECCA CORSI, PRIMOGENITA DEL PATRON DELL'EMPOLI FABRIZIO, VICEPRESIDENTE E AD DEL CLUB TOSCANO - "NON CREDO CHE A UNA DONNA DEBBANO ESSERE PRECLUSI A PRIORI POSIZIONI E PERCORSI" - IL SUO COMPAGNO È UN CALCIATORE, MA NON UNO DEI "SUOI"…

Da sportface.it

“Mamma e dirigente di calcio di un club di Serie A? I due ruoli non sono assolutamente incompatibili, anzi. Non credo che ad una donna debbano essere preclusi a priori posizioni e percorsi, ma che al contrario ci sia la possibilità di far tutto e far coesistere la sfera familiare con quella lavorativa”.

Queste le parole di Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, nel corso di Sport business talk, webinar di LegisLab academy: “Per la mia esperienza è normale che si debbano fare dei sacrifici ma allo stesso tempo cerco di non mancare in nessuna delle due cose. Provo a godermi mia figlia, di stare con lei più tempo possibile durante la giornata e allo stesso tempo di portare avanti il mio compito di dirigente nel migliore dei modi, dedicando il tempo necessario per seguire tutto quanto di mia competenza”, riporta l’Ansa.

Estratto dell'articolo di Matteo Innocenti per www.tag43.it - 17/12/2022

rebecca corsi 7

[…] A inizio dicembre la Lega Serie A ha eletto Rebecca Corsi come nuova consigliera, prima donna dai tempi di Rosella Sensi, che lasciò la carica dopo la cessione della Roma nel 2011. Non una parvenu, bensì una giovane donna che mastica pallone fin da piccola: suo padre è infatti Fabrizio, presidente dell’Empoli. […]

Suo padre diventò presidente dell’Empoli a 31 anni, nel 1991. Rebecca […] nel club ricopre il doppio ruolo di vice presidente e amministratrice delegata. Il calcio è diventato la sua vita, decisamente più di quanto lo siano diventati i capi di abbigliamento e gli accessori in pelle dell’azienda di famiglia, la C.G. Studio. Per non parlare del basket, che ha praticato da piccola, a quanto pare senza grande trasporto. […]

GLI STUDI AL POLIMODA E GLI INIZI NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA

Ha comunque iniziato, Rebecca Corsi, lavorando nell’azienda di suo padre. Studi al Polimoda di Firenze, una delle scuole di moda migliori d’Europa, con corsi specializzati in fashion design e fashion business, seguiti da uno stage nel capoluogo toscano. […]

fabrizio e rebecca corsi

LA CARRIERA NELL’EMPOLI FC: “FIGLIA DI”, MA RICCA DI IDEE

Nel 2012 l’ingresso in azienda, nel senso dell’Empoli Football Club. Come responsabile dell’area comunicazione e marketing, Rebecca Corsi ha introdotto diverse novità nel mondo azzurro, dalla forte volontà di entrare nel sociale (con la fondazione di Empoli for Charity Onlus) al primo store ufficiale in centro città. Senza dimenticare l’esperienza delle Empoli Ladies, squadra di calcio femminile di cui è stata presidente per un biennio, prima della cessione del titolo sportivo al Parma. […]

GIÀ VICE PRESIDENTE, DA INIZIO DICEMBRE È ANCHE AMMINISTRATRICE DELEGATA

rebecca corsi 4

Nel 2018 la promozione a vice presidente. Poi un ulteriore step negli stessi giorni dell’elezione a consigliera di Lega. Sfruttando il periodo di sosta della Serie A, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Empoli: subentrando al già citato Ghelfi, andato in pensione, la figlia del patron ha assunto anche la carica di amministratrice delegata del club.

Una scelta nel solco della continuità, che nella società toscana regna sovrana da ormai più di 30 anni. Non male per una ragazza a cui l’ex direttore generale Pino Vitale aveva detto di non andare in Lega a Milano, perché «il calcio è prevalentemente maschile, non ci sono donne», come raccontato qualche anno fa a Gianluca Di Marzio.

rebecca corsi marco chiosi 1

FIDANZATA CON UN CALCIATORE, MA NON UNO DEI “SUOI”

«Un conto è essere vista come la ragazza carina e simpatica figlia del presidente, vivendo solo l’aspetto emozionale dell’Empoli. Un altro è avere responsabilità. Non è facile partire da figlia di…», ha detto nella stessa intervista Rebecca Corsi. Ragazza di bell’aspetto, in ruoli di potere: “normale” che sia finita sotto i riflettori del gossip. Ebbene, la vice presidente dell’Empoli è fidanzata con un calciatore, ma non con uno dei “suoi”. Il compagno è infatti Marco Chiosa, difensore […] in Serie C. C[…]

