CORTOCIRCUITI DI MERCATO - I TIFOSI DELL'INTER CONTESTANO LA SOCIETA' PER L'ARRIVO DI CUADRADO DALLA JUVENTUS - INVIPERITI ANCHE I TIFOSI BIANCONERI: "NOI LUKAKU NON LO VOGLIAMO" - LA ROSICATA DEL NERAZZURRO BEPPE SEVERGNINI: "LUKAKU HA PERSO LA FACCIA. TRATTA CON LA JUVE PER OTTENERE QUALCHE SOLDO IN PIÙ. LA MONOGAMIA SPORTIVA È DIVENTATA COMPLICATA. MA NON È SOLO UNA FACCENDA DI SOLDI: È ANCHE UNA QUESTIONE DI STILE..." - VIDEO

1. NOI LUKAKU NON LO VOGLIAMO": LA PRESA DI POSIZIONE DEI TIFOSI JUVE SUL MERCATO

Estratto dell'articolo di Giovanni Albanese per www.gazzetta.it

tifosi della juve contro l'arrivo di romelu lukaku

"Noi Lukaku non lo vogliamo". Il coro, chiaro, arriva dai tifosi della Juventus assiepati questa mattina fuori dal J Medical per le visite di inizio stagione di chi è stato convocato per oggi, veri e propri uomini mercato del momento […] Niente di pianificato dal tifo organizzato, quelli presenti alla struttura medica adiacente all'Allianz Stadium di Torino sono tifosi comuni.

romelu lukaku 3

IL FILONE

La presa di posizione dei tifosi della Juventus arriva nelle stesse ore in cui a Milano un gruppo di sostenitori interisti si è data appuntamento sotto la sede dell'Inter per protestare contro l'ingaggio di Juan Cuadrado, altro caso a specchio di acerrimo rivale in predicato di fare il percorso opposto rispetto a Lukaku. […]

juan cuadrado

2. CUADRADO ALL'INTER, IL GIOCATORE ATTESO A MILANO PER VISITE E FIRMA

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Il blitz a sorpresa dell'Inter per Juan Cuadrado si concretizzerà tra lunedì sera e martedì: l'ex Juventus è atteso a Milano in giornata mentre le visite mediche sono previste nella giornata di domani, quando arriverà anche la firma sul contratto annuale da 2,5 milioni di euro netti. […]

cuadrado handanovic juve inter

L'arrivo di Cuadrado, per descriverlo con un eufemismo, non è stato accolto bene dalla quasi totalità della tifoseria nerazzurra e proprio per questo la Curva Nord starebbe pensando a una protesta contro la società e la dirigenza: nel tardo pomeriggio di fronte alla sede dell'Inter dovrebbe radunarsi la frangia più calda della tifoseria nerazzurra per esprimere il proprio disappunto. […]

ROMELU LUKAKU

3. VENDETTA O POCO CORAGGIO ROM HA PERSO LA FACCIA

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

Niente è perduto, tranne la faccia, nell’ennesima estate pazza di Lukaku. […] Il coraggio delle scelte non appartiene al belga e nemmeno la personalità è il piatto forte: se davvero si era legato al dito il fatto di essere partito dalla panchina in finale di Champions, perché non dirlo? Perché flirtare comunque per un ritorno all’Inter, mentre trattava con altri? Può essere una vendetta premeditata, diventata tradimento.

[…]

inter viktoria plzen lukaku

Chissà se a caricare il figlio è mamma Adolphine, il grande riferimento di Big Rom pure nella scelta degli agenti, ultimo l’avvocato Ledure. Se fosse solo una questione di denaro, sarebbe più facile da digerire per l’Inter. Qui sembra quasi esserci di mezzo la volontà di andare contro una società che lo ha voluto tre volte e che era pronta a riaccoglierlo per rivincere con lui lo scudetto, accettando le lusinghe dell’avversario meno amato, a parole anche dallo stesso Romelu, a parole. Una vendetta da professionisti. Dell’ipocrisia.

4. VIVA LE BANDIERE DEL CALCIO. COMUNQUE

Estratto dell'articolo di Beppe Severgnini per il “Corriere della Sera”

RomElu LuKaku

L’abbiamo difeso quando veniva insultato, l’abbiamo aspettato quando era acciaccato, l’abbiamo giustificato quando sbagliava a un metro dalla porta (nella finale di Champions, non in una partitella sulla spiaggia). E lui cosa fa? Tratta di nascosto con la Juventus per ottenere qualche soldo in più. Aveva promesso di non andarci mai (ripetuto cinque volte).

romelu lukaku

Romelu Lukaku ora ha perso l’ingaggio e, diciamolo, la faccia. Il doppio passo di un attaccante entusiasma. Il doppio gioco, meno. […]Il sospetto è che i giocatori-simbolo non esistano più. Le bandiere? Ammainate, piegate, riposte. I calciatori sono professionisti dalle carriere brevi — quindici anni? — e vogliono tirar fuori il massimo dall’attività. Ai procuratori che li manovrano non importa nulla della passione dei tifosi, dei ricordi familiari o delle memorie di una città. Sui sentimenti non incassano percentuali.

Fine della storia, quindi? Dobbiamo accettare che il calcio è cambiato e le bandiere sono scomparse? […] La monogamia sportiva è diventata complicata: troppe tentazioni. Ma non è solo una faccenda di soldi: è anche una questione di stile. Alcuni campioni del passato hanno giocato con diverse maglie, ma hanno gestito i passaggi con più eleganza. Pensate a Roberto Boninsegna, che ha giocato e vinto anche con la Juventus, ma non ha mai nascosto di avere un cuore nerazzurro. Oppure ad Andrea Pirlo, passato dall’Inter al Milan alla Juventus, dove si è accasato.

romelu lukaku

O a Zlatan Ibrahimovic, il grande egocentrico, che alla luce degli ultimi avvenimenti dovremo rivalutare. Ha portato alla vittoria Juve, Inter, Milan. Ogni volta ha dichiarato amore per la maglia.

Ma ha sempre detto cosa veniva prima di ogni cosa: lui, Zlatan! Dobbiamo rassegnarci, quindi? Forse non ancora. I professionisti del calcio — società, tecnici, giocatori — forse sottovalutano l’impatto economico del romanticismo. Perché questo è il tifo: romantico, oppure non è. Chi ama una squadra per tutta la vita sa di inseguire un’idea platonica, fatta di memoria, di colori e di nomi. I presidenti, gli allenatori e i giocatori cambiano, certo. Ma quelli che rimangono — nella storia, nei ricordi — valgono di più. In tutti i sensi. […]

inter spezia lukaku lautaro

È vero che noi tifosi siamo ingenui; stupidi, no. Quello che ci muove, ci entusiasma e ci induce a spendere (biglietti, abbonamenti tv, maglie e gadget, tempo sul web, tempo di lettura e di ascolto) è un sentimento senza nome che si avvicina all’affetto. Ai calciatori e ai procuratori diciamo: non irridetelo, non umiliatelo con la vostra ingordigia. Altrimenti ci saranno conseguenze. Certo, anche economiche. Chi compra le maglie di Lukaku, oggi?

