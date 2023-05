COSA DICE BINAGHI DEL CENTRALE VUOTO PER JANNIK SINNER CHE LIQUIDA KOKKINAKIS E VOLA AL TERZO TURNO? LA RABBIA DEGLI APPASSIONATI DI TENNIS: “SE SUL PIETRANGELI NON C'È UN POSTO LIBERO PER VEDERE STRYCOVA, E IL CENTRALE È VUOTO PER JANNIK SINNER, NON C'ENTRA L'ORARIO DELLA PARTITA, C'ENTRANO I PREZZI” - VIDEO

SINNER ILLUMINA IL FORO

Estratto dell’articolo di Federica Cocchi per gazzetta.it

Non fai in tempo ad accomodarti in tribuna che la partita è finita. Sinner e Kokkinakis stanno in campo un amen, 1 ora e 17 minuti per chiuderla 6-1 6-4. Poco più di un allenamento contro il campione Slam di doppio, compagno e amico fedele di Nick Kyrgios. Certo, la terra non è proprio il territorio prediletto dell'australiano, ma Jannik è entrato in campo con il solito piglio imperscrutabile, salvo un piccolo sorriso ai tifosi, prima di entrare in modalità killer: 24 punti a 7 nel primo set, chiuso 6-1. Il pubblico si stranisce quasi quando Jannik perde due punti al servizio nel primo game del secondo set, più equilibrato e non strappa la battuta all'australiano. Tranquilli, il break arriva comunque e Jannik dopo un match point sul 5-3 chiude 6-4.

(...)

I NUMERI— Il match parla con i numeri ottimi di Sinner, con nessuna palla break da salvare, appena tre punti persi al servizio (96% di punti con la prima) e soprattutto 14 punti a rete su 15: "Sono molto contento del mio servizio- ha detto ancora in campo -. Molto felice di essere qui tra la gente che canta il mio nome. Sono arrivato abbastanza presto, ci siamo allenati bene e non vedevo l'ora di scendere in campo".