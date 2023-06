COSA DICE GRAVINA, MA SOPRATTUTTO IL PRESIDENTE UEFA CEFERIN, DELLE PORCATE SUBITE DALL’UNDER 21 AGLI EUROPEI? NIENTE VAR E GOAL LINE TECHNOLOGY: ITALIA SCONFITTA DA TRE ERRORI DELL'ARBITRO - IL DIRETTORE DI GARA OLANDESE LINDHOUT COMBINA UN DISASTRO: MANCA UN RIGORE PER GLI AZZURRINI, IL RADDOPPIO FRANCESE È VIZIATO DA UN FALLO. E NEL RECUPERO C'È PURE IL GOL FANTASMA DI BELLANOVA…

Ormai non esiste calcio ad alti livelli senza Var. Eppure, in questa prima fase dell'Europeo Under 21, manca qualunque tipo di supporto tecnologico per l'arbitro. Niente Var, niente Goal line technology. E i risultati si sono subito visti. Purtroppo nel modo peggiore per l'Italia, penalizzata in almeno tre occasioni, di cui l'ultima davvero clamorosa, nella sconfitta subita dalla Francia.

Il primo errore arriva sull'1-1: sugli sviluppi di un corner di Tonali, la palla viene colpita di testa da Rovella e poi finisce sul braccio del difensore del Milan Pierre Kalulu, che aumenta chiaramente il volume del corpo. Ma l'olandese Lindhout non assegna il rigore. Molti dubbi anche sul gol del 2-1 di Barcola: prima dell'imbarazzante errore di Udogie, Okoli è in netto anticipo sulla linea di centrocampo, Gouiri cerca di intervenire sulla palla, allunga la gamba in maniera scomposta e prende in pieno sul piede il difensore dell'Atalanta oltre al pallone. Nessun fischio. E si arriva in pieno recupero, con l'errore più clamoroso: colpo di testa di Bellanova, la palla tocca il palo interno e sembra nettamente entrata prima dell'intervento di Lukeba, che sembra anche aiutarsi con un braccio. L'arbitro fa proseguire il gioco.

