Estratto dell’articolo di Claudio Cucciatti per “la Repubblica”

[…] il cambio della guardia sulla panchina della Nazionale — la sostituzione di Roberto Mancini con Luciano Spalletti — […] diventa lavoro per avvocati. Quelli della Federcalcio sono in campo per capire cosa succederà quando verrà annunciato ufficialmente l’uomo di Montespertoli come nuovo ct azzurro. Con lui c’è già un accordo fino al 2026, l’intesa riguarda anche lo staff e sul piano delle norme federali non c’è nulla che impedisca il tesseramento di Spalletti.

Il ritorno in panchina a settembre espone però l’allenatore all’indennizzo previsto dall’accordo siglato con De Laurentiis a luglio, quando ha risolto il contratto con il Napoli. Nel giorno di Ferragosto il patron dello scudetto con una nota ha ribadito che non farà sconti, rivendicando la legittimità […] della clausola e la necessità di rispettare le regole d’impresa. Ha anche invitato la Federcalcio a pagare quei 3 milioni di euro: che volete che siano, per prendere il tecnico dello scudetto. […]

L’uscita di De Laurentiis non è stata affatto gradita in via Allegri, dopo che erano cadute nel vuoto le richieste di un beau geste. I legali della Figc cercano di capire se ci sono margini per evitare uno scontro in tribunale, ma alla fine quel patto riguarda il Napoli e Spalletti e sarà il tecnico a essere trascinato nel probabile contenzioso con il suo ex club. La Federcalcio non ha obblighi né può pagare una società per prenderle l’ex allenatore.

[…] Spalletti, dal canto suo, sarebbe talmente motivato a iniziare l’avventura in Nazionale da non farsene un cruccio. Con il paradosso inedito di un ct presto in causa con una squadra. Nelle prossime ore Gravina incontrerà Spalletti per discuterne […] Neppure il rapporto fra l’Italia e Roberto Mancini può considerarsi esaurito. […] Soprattutto, la risoluzione chiesta con pec il 12 agosto andrà poi discussa e firmata al tavolo della Figc quando Mancini rientrerà a Roma. E anche qui sarà materia per avvocati. Perché è difficile pensare che il divorzio venga sentenziato con una stretta di mano.

Mancini si è dimesso all’improvviso, a pochi giorni dalle sfide più delicate verso Euro 2024. E in quanto ct ha siglato contratti da testimonial per tre sponsor della Figc (Poste Italiane, Telepass, Facile Ristrutturare). Questioni che vanno tradotte in termini economici. In Figc c’è più di un sospetto che Mancini possa accasarsi a breve (i media sauditi sono convinti che sia il nuovo ct dell’Arabia). Per andare, dovrà liberarsi, non avverrà gratis. […]

2 - IL PATTO DEL 18 LUGLIO CHE VINCOLA L’ALLENATORE

Estratto dell’articolo di Pasquale Tina per “la Repubblica”

[…] Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti […] sono ai ferri corti: il presidente del Napoli pretende il pagamento di una penale da 2 milioni e 650mila euro all’allenatore del terzo scudetto […]

IL RINNOVO CON PEC

Il 20 aprile il Napoli esercita l’opzione di rinnovo unilaterale del contratto per la stagione 2023-2024. Spalletti non gradisce e il 4 maggio a Udine dopo la vittoria dello scudetto dice: «La società deve parlare con me».

LA CENA DEL 12 MAGGIO

De Laurentiis e Spalletti vanno a cena per parlare di futuro. Lucio gela tutti: «Non voglio rimanere». De Laurentiis annuncia il divorzio il 29 maggio ospite di Che Tempo che Fa.

LA RISOLUZIONE

Spalletti non vuole allenare il Napoli, il Napoli non vuole che alleni subito altrove. Il 18 luglio le parti siglano un accordo davanti alla Camera del Lavoro. «Spalletti — spiega a Repubblica l’avvocato Mattia Grassani, uno dei legali del Napoli — ha chiesto di essere liberato anticipatamente dal contratto di prestazione sportiva e dall’accordo sui diritti d’immagine. Per motivi strettamente personali non intendeva allenare nella stagione 2023/24, in Italia ed all’estero, presso club o nazionali.

Il Napoli ha acconsentito rinunciando ad avanzare ogni pretesa risarcitoria, a condizione della fissazione di un corrispettivo in caso di inadempimento di tale impegno, determinante per ottenere il consenso del club azzurro. Mi riferisco ovviamente all’anno sabbatico.

Non si può parlare, dunque, di patto di concorrenza. I presupposti su cui la penale si fonda sono altri e il tecnico sa benissimo cosa ha firmato. Esiste un vincolo di riservatezza, questo posso confermarlo, ma non mi risulta sia stato violato». L’ammontare, spiega ancora Grassani, «si riduce proporzialmente al decorrere delle mensilità della stagione sportiva in corso. La quantificazione non è ancora stata fatta perché la questione non attiene al quantum, ma al principio».

LA FIRMA CON LA FIGC

«In ambito federale, l’allenatore non ha più vincoli — conclude Grassani — quindi è libero di fare le proprie scelte, assumendosene, ovviamente, le conseguenti responsabilità». Tradotto: pagamento della penale o contenzioso con il Napoli. […]