17 lug 2023 11:27

COSA PUO’ INSEGNARE LA VITTORIA DI ALCARAZ A WIMBLEDON AL NOSTRO SINNER? IERI LO SPAGNOLO CONTRO DJOKOVIC HA MESSO IN CAMPO UNA GRANDE VARIETA’ DI COLPI E SOLUZIONI DI GIOCO. JANNIK NON DEVE AVER PAURA DI USCIRE DALLA PROPRIA ZONA DI CONFORTO PER ARRICCHIRE IL SUO TENNIS VIOLENTO E MONOCORDE. ANCHE A COSTO DI LASCIARE PER STRADA QUALCHE PARTITA…