COSA RISCHIA LA JUVENTUS DOPO LA CHIUSURA DELLE INDAGINI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA?

Arianna Ravelli, Monica Colombo per il "Corriere della Sera"

Non sono deferimenti, ma è molto probabile che lo diventeranno. Per adesso il procuratore federale Giuseppe Chiné, esaminati gli atti della Procura di Torino, ha notificato alla Juventus e a otto dirigenti bianconeri attuali o ex […] l’avviso di conclusione indagine.

Tre i filoni su cui si concentrano le attenzione della giustizia sportiva: le manovre stipendi (per le stagioni 2019-20 e 2020-21); le partnership sospette (o plusvalenze bis) con altri sei club (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari) le cui posizioni vengono «sospese» perché saranno valutate quando saranno concluse le indagini penali; i rapporti con gli agenti.

Per tutti e tre i filoni secondo la Procura è stato violato l’articolo 4 comma 1, che norma «i principi di lealtà, correttezza e probità», articolo in base al quale la Juventus è stata condannata, nel primo filone delle plusvalenze, già a 15 punti di penalizzazione e il ricorso al Collegio di garanzia si discuterà il 19 aprile.

[…] le difese hanno 15 giorni per depositare memorie o chiedere di essere sentite. Il procuratore poi prenderà altri dieci giorni per decidere se procedere con i deferimenti […]e quindi avviare un nuovo procedimento sportivo che partirebbe dal primo grado […] se archiviare o se giungere a patteggiamenti.

[…]cosa rischia la Juventus? […] in linea teorica non si può escludere un’ammenda o un’altra penalità. Il club bianconero ha emesso una nota in cui ribadisce «di aver applicato correttamente i rilevanti principi contabili internazionali, nonché di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva» e ricorda che la società avrà ora accesso agli atti e si difenderà.

[…]. Il punto più delicato sembra riguardare le manovre stipendi, quelle scritture private sottoscritte durante la pandemia in base alle quali i giocatori rimandavano la riscossione dello stipendio e non iscritte a bilancio. E — cosa che interessa la giustizia sportiva — non depositate in Lega e Federcalcio.

[…] Se gli scambi con le sei società chiamate «amiche» sono emersi nei mesi scorsi, vanno dall’operazione con il Bologna per Orsolini a quella col Cagliari per Cerri […] tutto da valutare è il filone che riguarda i rapporti con gli agenti. Secondo l’accusa «dal 2015 al 2022 sono stati remunerati agenti sportivi per operazioni di trasferimento di calciatori, in assenza di una reale attività di intermediazione» o è stato conferito un mandato «fittizio» ad altro agente. Questi atti saranno inviati alla commissione federale agenti.