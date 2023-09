COSA RISCHIA IL NAPOLI ORA CHE DE LAURENTIIS È INDAGATO PER FALSO IN BILANCIO NELL'OPERAZIONE PER L'ACQUISTO DI OSIMHEN? – LA PROCURA DI ROMA CONTESTA A AURELIONE LE PLUSVALENZE FITTIZIE NELL'AFFARE CHE PORTÒ L'ATTACCANTE NIGERIANO A NAPOLI PER 71 MILIONI (21 DEI QUALI PAGATI CON UNA CONTROPARTITA TECNICA DI 3 GIOCATORI) – I FATTI SONO STATI GIÀ ESAMINATI DALLA GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE HA ESCLUSO ILLECITI. COME È ACCADUTO PER LA VICENDA JUVE, QUALORA LA FEDERCALCIO RICEVESSE ATTI DI INDAGINE CON NUOVI ELEMENTI, POTREBBE DEFERIRE NUOVAMENTE DIRIGENTI E SOCIETÀ

Estratto dell’articolo di Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

aurelio de laurentiis 5

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio, atti trasmessi dai pm di Napoli per competenza territoriale. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie dell’inchiesta relativa all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille (club di Ligue 1) nell’estate del 2020. Un investimento importante, il più oneroso della storia del club. 71 milioni di cui 50 pagati cash, la differenza con contropartite tecniche (fulcro dell’inchiesta): 4 giocatori dei quali 3 mai approdati nel club francese. Ipotesi: plusvalenze fittizie.

OSIMHEN E DE LAURENTIIS

A giugno del 2022 la Guardia di finanza piombò nel centro sportivo di Castel Volturno [...] e nella sede del Lille in Francia. Due i procedimenti: sportivo e penale. Sotto la lente di ingrandimento, appunto, la valutazione, 21 milioni e 250 mila euro, attribuita ai giovani calciatori del Napoli ceduti al Lille come parziale contropartita tecnica: il portiere Karnezis e tre calciatori della Primavera Manzi, Liguori e Palmieri. A differenza di Karnezis nessuno dei tre ragazzi ha mai visto il Lille.

Il procuratore della Figc Giuseppe Chiné deferì il Napoli e il presidente De Laurentiis, ma il procedimento sportivo si chiuse con l’assoluzione in primo grado e poi anche alla Corte di Giustizia Federale.

aurelio de laurentiis 1

Sul fronte penale, invece, i pm napoletani chiesero una proroga di indagine, a gennaio scorso, con nuove perquisizioni nella sede del Napoli e in quella della società Turris dove nel frattempo era approdato uno dei tre calciatori mai arrivati in Francia. Risultato dell’ulteriore approfondimento: archiviata dal gip l’ipotesi di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (come chiesto dall’avvocato Fabio Gino Fulgeri), non quella di falso in bilancio. Il fascicolo trasferito a Roma perché è qui che ha sede la Filmauro che controlla il calcio Napoli. È qui che viene depositato il bilancio della società sportiva.

victor osimhen

Cosa rischia il club di De Laurentiis, alla luce della recente inchiesta Juventus sulle plusvalenze (processo riaperto) costata al club 10 punti di penalizzazione in classifica? La Procura federale potrebbe deferire nuovamente il Napoli anche per la stessa operazione utilizzando l’istituto della revocazione proprio come è avvenuto per la Juventus. Questo accadrebbe se la Figc dovesse ricevere atti con nuovi elementi, sconosciuti all’epoca della decisione (documentazione già chiesta ai magistrati di Roma ma non ancora arrivata sulla scrivania del procuratore).

Rispetto alla Juve — società quotata in borsa — nella vicenda Napoli-Osimhen non ci sarebbero intercettazioni — che fecero invece la differenza per la configurazione del «sistema» — l’elemento nuovo, eventualmente, potrebbe essere rappresentato dal contenuto delle deposizioni dei giocatori coinvolti nell’operazione Osimhen. [...]

napoli sassuolo osimhen aurelio de laurentiis