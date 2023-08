Clamoroso ma non troppo. Ne avevo parlato giusto ieri: FIGC e Juventus dopo il Patteggiamento della Vergogna sono ormai una cosa sola, una lo zerbino dell’altra. I destini della nazionale si decidono in base alle esigenze della Real Casa, questo è Gravina e nessuno dice niente.… pic.twitter.com/t4GRMGAZqV — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 13, 2023

Antonio Di Cello per www.sportface.it

gravina mancini

13 agosto 2023 passerà alla storia come il giorno delle dimissioni di Roberto Mancini. Sono arrivate a riguardo le parole del Ministro dello Sport, Andre Abodi. Il Ministro ha parlato delle dimissioni improvvise del tecnico ai microfoni dell’ANSA. Queste le sue parole.

Abodi: “Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano. “L’ho saputo dai media. Tra l’altro mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?“.

IL RETROSCENA SULLE DIMISSIONI DI MANCINI: PUÒ ANDARE AD ALLENARE LA NAZIONALE DELL’ARABIA SAUDITA?

Estratto dell’articolo di Alessandro Bocci e Paolo Tomaselli per www.corriere.it

roberto mancini

Una Pec, arrivata sabato sera molto tardi negli uffici della Federcalcio, ha sancito il clamoroso divorzio: Roberto Mancini non è più l’allenatore della Nazionale. Tra settembre e novembre, in sei partite, si sarebbe giocato le qualificazioni all’Europeo 2024, ma con il presidente Gravina aveva parlato di programmi sino al Mondiale americano del 2026 e concordato un drastico rinnovamento dello staff per questa seconda fase del viaggio azzurro.

Mancini era stato accontentato: voleva la promozione di Bollini, che era stato promosso suo vice, l’ingresso nel gruppo di lavoro dell’ex difensore Barzagli e il ritorno del match analyst Gagliardi. Niente avrebbe fatto prevedere qualcosa di così netto, tranciante.

ROBERTO MANCINI

La Federcalcio è stata presa in contropiede. Gravina nei giorni scorsi, parlando con amici e famigliari di Mancini, aveva capito che qualcosa non andava. Roberto, dicevano, è nervoso […] a meno di una settimana dalle pre convocazioni per le decisive partite di settembre, il 9 a Skopje contro la Macedonia e il 12 a Milano con l’Ucraina si è dimesso. Due gare da vincere per riaggiustare la classifica del girone e mettere la strada in discesa verso l’Europeo in Germania che dobbiamo difendere al meglio.

Mancini verso la Nazionale dell’Arabia Saudita?

La Federcalcio sta cercando di capire se dietro il disagio dell’ormai ex c.t. ci sia un’offerta irrinunciabile: le indiscrezioni parlano della possibilità che vada ad allenare la Nazionale dell’Arabia Saudita. […]

