COSA VOGLIONO FARE I FRIEDKIN CON MOURINHO? SANNO CHE PROSEGUENDO NELLA STRATEGIA DEL SILENZIO RISCHIANO DI PERDERLO A FINE STAGIONE? LO “SPECIAL”, CHE HA UN CONTRATTO FINO AL 2024, SCALPITA: “A FINE STAGIONE PARLERÒ E AVRÒ MOLTE COSE DA DIRE”. MOU VUOLE CAPIRE DALLA PROPRIETÀ QUALI PROGETTI AVRÀ LA ROMA IN FUTURO PER DECIDERE SE RESTARE O MENO. INTANTO LE ULTIME ORE HANNO RISCALDATO LA SUGGESTIONE MILANESE DI UN POSSIBILE RITORNO ALL’INTER…

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

Cosa inquieta José Mourinho?

(...)

mourinho friedkin

Cosa voleva dire, l’allenatore della Roma? Da giorni trova il modo per elencare i frutti del suo lavoro, la scelta di restare fatta a dicembre rinunciando al Portogallo, la differenza di organico con le altre grandi. Il messaggio tra le righe («La società sa cosa aspettarsi da me») è: trovatelo un altro capace di fare quello che sto facendo io, terzo, valorizzando i giovani e senza tanti campioni.

Dopo aver battuto il Verona s’è stretto alla squadra: lui e i calciatori unitissimi, tutto il resto fuori. Club compreso. Dicono che non parli con i Friedkin da mesi e che dalla proprietà vorrebbe capire quali progetti avrà la Roma in futuro. Per decidere se anche lui possa continuare a esserne parte. Chi lo conosce giura che a Mourinho non dispiaccia affatto stare a Roma. Ma che ovviamente un competitivo come lui soffra a non poter gareggiare ad armi pari con Inter e Napoli. Auspica un tavolo di discussione in tempi rapidi. Anche per capire quali siano le condizioni a cui restare. O quelle a cui andare via.

Ma Dan e Ryan Friedkin hanno una altissima considerazione delle firme sui contratti: e quindi ha senso che dal loro punto di vista Mourinho sia sicuramente l’allenatore della Roma fino al 2024. Garantito dalla certezza che, da loro, non sarà mai esonerato.

DAN FRIEDKIN MOURINHO

L’impressione – ma va considerato un margine d’approssimazione, visto il silenzio dietro cui si nasconde da sempre la famiglia – è che per i Friedkin tutto ciò renda scontata la prosecuzione del rapporto. Se invece fosse José a voler andare via, per lo stesso motivo non potrebbe farlo gratis: i Friedkin pretenderebbero un indennizzo, perché rompere i contratti ha un prezzo. Elemento su cui le parti hanno punti di vista divergenti. In attesa di una riunione che Mourinho non vuol più richiedere a mezzo stampa e la proprietà non ha ancora pensato di fissare.

Ciò detto, i colloqui tra Mourinho e la dirigenza non mancano.

(...)

FRIEDKIN MOURINHO

Le ultime ore hanno riscaldato la suggestione milanese di un possibile ritorno all’Inter: è complesso però capire i programmi del club nerazzurro. Le altre voci – dal Real al Psg – si fondano sulla stima di cui lo Special gode, con Florentino Perez e il ds dei parigini Luis Campos che hanno per lui una vicinanza personale, mentre a Roma con i Friedkin continua a cristallizzarsi una sempre più fredda distanza.