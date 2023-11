6 nov 2023 19:23

COSA VUOLE FARE FRIEDKIN CON LA ROMA? LUKAKU, SEI GOL IN CAMPIONATO TUTTI IMPORTANTI, È IN PRESTITO E A FINE STAGIONE POTREBBE FINIRE OVUNQUE. IL SUO AVVIO DI STAGIONE SPINGE IL CLUB GIALLOROSSO A DISCUTERE SUBITO CON IL CHELSEA LA CONFERMA, PER NON BUTTARE VIA 18 MILIONI GIÀ INVESTITI – MOURINHO E TIAGO PINTO, L’ALLENATORE E IL GENERAL MANAGER, HANNO IL CONTRATTO IN SCADENZA. PERCHE’ FRIEDKIN NON HA ANCORA PROPOSTO IL RINNOVO A MOU? – VIDEO