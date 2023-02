6 feb 2023 11:24

COSE TURCHE! COME SE NON BASTASSE IL TERREMOTO, ORA IN TURCHIA ARRIVA PURE ZANIOLO. IL CALCIATORE RIPUDIATO DALLA ROMA HA SCELTO IL GALATASARAY. MA IL FENERBAHÇE È PRONTO AL RILANCIO. LA ROMA CHIEDE 18 MILIONI PIÙ BONUS. PER IL CALCIATORE UN CONTRATTO DA CIRCA 3,5 MLN. A MILANO C’È GIÀ UN AEREO PRONTO PER PORTARE NICOLO’ A ISTANBUL DOVE TROVEREBBE ICARDI (SAI CHE SERATONE...ANCHE SE GLI MANCHERA' IL PARCO DELLA CECCHINA)