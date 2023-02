COSE TURCHE PER ZANIOLO – IL GALATASARAY VUOLE IL CALCIATORE GIALLOROSSO FINITO AI MARGINI DELLA ROSA (IN TURCHIA IL MERCATO CHIUDE MERCOLEDI’) - IL CLUB GIALLOROSSO VUOLE UN TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO. ZANIOLO, INVECE, OLTRE ALL'INGAGGIO (CIRCA 3 MILIONI) CHIEDE UN CONTRATTO CON UNA CLAUSOLA CHE GLI CONSENTA DI AVERE LE MANI LIBERE IN CASO DI OFFERTA ESTIVA DEL MILAN (A ISTANBUL SAI CHE SERATE CON ICARDI: ALTRO CHE IL PARCO DELLA CECCHINA...)

Nicolò Zaniolo e il Galatasaray: missione difficile, non impossibile. Il mercato in Turchia chiude mercoledì, ci sono ancora tre giorni pieni per portare a casa l'operazione, ma solo a determinate - e non derogabili - condizioni. La notizia di oggi è che il giocatore si è detto disponibile ad ascoltare la proposta turca e lo stesso ha fatto la Roma che, però, su una cosa è irremovibile. Pinto e i Friedkin vogliono un trasferimento a titolo definitivo, per meno di 25 milioni non sono disposti a trattare.

Il giocatore, invece, oltre all'ingaggio (circa 3 milioni) vuole anche un contratto con una clausola ben precisa che gli consenta di avere le mani libere in caso di offerta estiva del Milan. Se poi andasse a Istanbul e si trovasse benissimo non è detto che la userebbe, ma è una via d'uscita che vuole tenersi aperta. Nel Galatasaray troverebbe, tra gli altri, Mauro Icardi: l'ex interista, dopo qualche difficoltà di ambientamento, sta giocando e rendendo bene, visto che in 12 partite ha già segnato 8 gol e servito 5 assist. Questo fa riflettere Zaniolo, visto che il Galatasaray potrebbe essere l'occasione giusta per rilanciarsi.

