Estratto dell'articolo di Franco Vanni per “la Repubblica”

C’è una trattenuta. Quello si butta. Il tocco da qui si vede. Prepariamoci, perché dal prossimo campionato potremo sentire cosa si dicono fra loro l’arbitro in campo e i suoi colleghi in sala Var. Non in diretta, ma uno o due giorni dopo l’ultima gara di ogni giornata. Ad annunciare la svolta è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Gli audio tra arbitri e Var saranno resi pubblici in un contenuto di Dazn a giornata conclusa: non abbiamo nulla da temere. Faremo capire quanto è difficile una partita».

(…) La tv in streaming del miliardario ucraino Len Blavatnik già un mesetto fa aveva annunciato per la prossima stagione un programma in cui sarebbero stati trasmessi gli audio arbitrali di vecchie partite del 2022/23. E gli accordi sottoscritti finora — fa sapere Dazn — si fermano lì, anche se il dialogo è bene avviato per la nuova stagione. Ma il presidente federale ha già indicato quale sarà la seconda fase della collaborazione, assai più allettante per i tifosi: «Con Dazn abbiamo avviato un progetto innovativo: saremo la prima federazione che da inizio campionato manderà in onda il lunedì, il martedì o il mercoledì gli audio legati agli episodi oggetto di discussione o che comunque richiedono chiarimenti ».

Il programma si candida a suscitare attesa spasmodica, come succedeva un tempo con la moviola, montata e trasmessa solo a gara finita. La speranza è che il pubblico si mostri più equilibrato rispetto a quando nel febbraio 2021 a Novantesimo minuto l’arbitro Orsato, a tre anni dall’episodio, ammise l’errore sul fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus, e per questo fu crocifisso sui social per settimane.

Il rischio che paradossalmente, con la viva voce degli arbitri, la polemica aumenti anziché diminuire, c’è. Ma la federazione ha deciso che vale la pena rischiare. D’altra parte a indicare la necessità che le comunicazioni siano rese pubbliche è stata lo scorso 18 gennaio Ifab, l’ente che stabilisce le regole del calcio mondiale. Una prova, in questo caso in diretta, si è avuta al Mondiale per club in Marocco, a febbraio. Ma la tensione è diversa: un conto è una partita fra gli egiziani dell’Al-Ahlyl e i neozelandesi dell’Auckland City, un altro è il derby di Roma, o Napoli-Juventus.

La possibilità di ascoltare le conversazioni arbitrali, a cui è abituato il pubblico del football americano, è anche un oggetto da vendere a tv e radio. E per questo tutte le leghe si stanno muovendo, a partire dalla Premier League, che tramite Howard Webb, presidente del Professional game match official board (l’equivalente dell’Aia) ha annunciato «un percorso che porterà alla piena trasparenza», a partire dalla prossima stagione.

(...)