16 mag 2024 10:51

COSI' NON VAR - CLAMOROSO IN INGHILTERRA: I CLUB DELLA PREMIER LEAGUE VANNO AL VOTO PER ABOLIRE IL "VIDEO ASSISSTANT REFEREE" DALLA PROSSIMA STAGIONE - LA PROPOSTA È STATA AVANZATA DAL WOLVERHAMPTON: "IL PREZZO CHE STIAMO PAGANDO PER UN PICCOLO MIGLIORAMENTO NELL’ACCURATEZZA DELLE DECISIONI ARBITRALI È IN CONTRASTO CON LO SPIRITO DEL NOSTRO GIOCO"- IL PROSSIMO MESE IL REFERENDUM: SERVIRÀ UNA MAGGIORANZA DI 14 CLUB PER LO STOP…