Maurizio Sarri ha l’aria di che è soddisfatto della partita della sua Juve, apparsa in crescita. “Si è creata la stessa situazione avuta nell’ultima partita col Brescia, anche in questo caso dovevamo chiuderla ampiamente. Ho la sensazione di una squadra in netta crescita, abbiamo preso 7 pali nelle ultime 3 partite. Mi pare anche strano subire tanti rigori contro, con oggi siamo a 8 a favore e 8 contro, visto che siamo molto spesso nell’area avversaria. E se avessero assegnato a noi un penalty con la Var fuori uso sarebbe venuto giù il mondo. Mi pare una grande ingiustizia, se il Var non funziona arbitra l’arbitro, non chi è al monitor. La Penna mi ha spiegato che è il regolamento, ma non lo condivido”.

Con il gol segnato contro la Spal, nella sua millesima partita da professionista, Cristiano Ronaldo ha portato a 11 il numero di partite di campionato giocate consecutivamente segnando almeno un gol. Eguagliato il record stabilito in Serie A da Batistuta nel 1994/95 e ripetuto nella scorsa stagione da Quagliarella. A onor del vero, l’argentino con la Fiorentina segnò in 11 partite di campionato consecutive, mentre gli attaccanti di Sampdoria e Juventus hanno tenuto la striscia aperta non scendendo in campo per almeno una gara.

Giorgio Chiellini è tornato dal 1’ e l’esame è stato superato. “Ha giocato 20’ col Brescia, quasi un’ora oggi e con lui in campo non abbiamo preso gol... Non può giocare ogni 3 giorni ma visti gli ultimi 10 giorni può diventare l’uomo pronto per la prestazione secca. Contro l’Inter? Presto per dirlo ora, vediamo come reagisce allo sforzo di oggi”.

ATTEGGIAMENTO— Sarri riflette sulla fase difensiva della Juve. “A volte difendiamo in maniera attiva anche in avanti, invece quando ci abbassiamo diventiamo troppo passivi e non a caso prendiamo diversi tiri dai 20/25 metri. Stiamo riducendo quei momenti di difficoltà, ma dobbiamo migliorare ancora. In certi momenti siamo squadra, in altri no. Ci sono ancora dei margini di crescita in questo senso. Ora arriva la Champions: deve rimanere un sogno e dà grandi motivazioni, ma è una manifestazione terrificante perché la possono vincere in 10/12 e spesso prevale chi ha anche fortuna. L’anno scorso col Chelsea abbiamo rischiato di non vincere l’Europa League facendo 13 vittorie e 2 pareggi. Questo testimonia quanto siano difficili le Coppe”.

IL PSG TENTA INZAGHI E MEZZA SQUADRA

Accompagnata da 5 mila tifosi, più della metà dei quali non saranno raccolti nel settore ospiti (ne contiene 2mila), la Lazio va a Genova per rimanere nella scia della Juve. La vittoria contro l' Inter ha aumentato le attenzioni attorno ai biancocelesti, anche al di fuori dei confini. Se Klopp fa il tifo per i romani nella corsa allo scudetto, Leonardo intende portare molti di loro al Psg.

Secondo L' Equipe, il direttore sportivo del club francese a inizio febbraio ha incontrato Simone Inzaghi (foto) a Roma; nei suoi progetti ci sarebbero l' ingaggio dell' allenatore (la prima scelta è Allegri, orientato però verso la Premier) e l' acquisto di Milinkovic-Savic e Marusic.

Inzaghi cerca di tenere lontane voci, tentazioni e distrazioni, garantendo che la Lazio non coltiva ambizioni di successo ma pensa solo a conquistare un posto in Champions: «Se poi ad aprile dovessimo essere ancora qui, allora parleremmo di ipotesi scudetto». In realtà le attenzioni dell' ambiente sono concentrate su chi sta davanti, la Juve, e non su chi è al 5°posto, la Roma, a 17 punti dai biancocelesti. Lo hanno gridato i calciatori stessi alla festa per i 30 anni di Immobile: dopo 19 risultati utili di fila, nella loro mente c' è il primo posto. A Genova non ci sarà Luiz Felipe, squalificato. Leggero infortunio per Acerbi (che però ci sarà), in attacco Caicedo dovrebbe essere di nuovo preferito a Correa.

