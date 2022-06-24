CR7 TORNA IN ITALIA? – SENTITE IVAN ZAZZARONI, DIRETTORE DEL "CORRIERE DELLO SPORT" A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24 - "CRISTIANO RONALDO POTREBBE TORNARE ALLA  JUVENTUS? MA NO, È UNA CAZZATA DEL MIO AMICO CARESSA CHE HA DETTO IN RADIO QUALCHE SETTIMANA FA. E' IMPOSSIBILE CHE TORNI IN ITALIA" - "DE LIGT? LUI VUOLE ANDARE VIA. IL PROBLEMA È CHE COSTA 120 MILIONI DI EURO" – E SU DYBALA…

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zazzaroni 45 zazzaroni 45 fabio caressa fabio caressa la dedica di cristiano ronaldo al figlio morto la dedica di cristiano ronaldo al figlio morto

 

 

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ELODIE POLITIK: “LA MELONI? MI DISPIACE PER LEI. VEDO UNA DONNA MOLTO ARRABBIATA. IO PURE LO SONO, MA VADO IN TERAPIA E NON LA SFOGO SUGLI ALTRI” – DOLORI E BOLLORI DELLA BEYONCE’ DEL QUARTACCIO: “A 19 ANNI HO LASCIATO ROMA PER LECCE E SONO ANDATO A CONVIVERE CON UN UOMO PIÙ GRANDE DI ME. MI PIACEVA COME SFOGLIAVA IL GIORNALE. MI SONO INNAMORATA DI UNA MOVENZA, NIENTE DI PIÙ” - "MARRACASH? ANIMALESCO. L’ESSERE CHE PIÙ MI HA AGITATO. IN QUESTO MOMENTO VERSO DI LUI PROVO…” – VIDEO

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CAFONALINO D'ARGENTO - LA LUNGA NOTTE DEI NASTRI D'ARGENTO CONSEGNATI AL MAXXI DI ROMA: GRANDE RESSA NEL GIARDINO DEL RISTORANTE MEDITERRANEO, PER INGOZZARSI CON L'APERITIVO PRIMA DEL VIA ALLA CONSEGNA DEI PREMI ASSEGNATI DAL SINDACATO NAZIONALE GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI - OLTRE ALLA PADRONA DI CASA, GIOVANNA MELANDRI, HANNO SFILATO UNA DRUSILLA FOER IN GRANDE FORMA, PAOLO SORRENTINO, EDOARDO LEO, MIRIAM LEONE, TERESA SAPONANGELO, L'ASSESSORE ALLA CULTURA DI ROMA MIGUEL GOTOR E… - FOTO

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ALT: IN AUTUNNO NON FARETE LA QUARTA DOSE, MA LA PRIMA DI UN NUOVO VACCINO – CON OMICRON 5 CHE STA SPINGENDO IN ALTO LA CURVA DEI CONTAGI, SI PENSA GIÀ ALLA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE CON UN SIERO AGGIORNATO CONTRO LE NUOVE VARIANTI: SARÀ UN VACCINO BIVALENTE, CIOÈ PROGETTATO SIA CONTRO IL VIRUS DI WUHAN SIA CONTRO OMICRON - IL PIANO PER PROTEGGERE PARTE DELLA POPOLAZIONE SARÀ PRONTO A LUGLIO: SI PARTIRÀ CON GLI OVER 50, MA SI VALUTA SE SIA OPPORTUNO PENSARE A UN RICHIAMO ANNUALE…