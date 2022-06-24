zazzaroni 45 fabio caressa la dedica di cristiano ronaldo al figlio morto
CR7 TORNA IN ITALIA? – SENTITE IVAN ZAZZARONI, DIRETTORE DEL "CORRIERE DELLO SPORT" A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24 - "CRISTIANO RONALDO POTREBBE TORNARE ALLA JUVENTUS? MA NO, È UNA CAZZATA DEL MIO AMICO CARESSA CHE HA DETTO IN RADIO QUALCHE SETTIMANA FA. E' IMPOSSIBILE CHE TORNI IN ITALIA" - "DE LIGT? LUI VUOLE ANDARE VIA. IL PROBLEMA È CHE COSTA 120 MILIONI DI EURO" – E SU DYBALA…-
ELODIE POLITIK: “LA MELONI? MI DISPIACE PER LEI. VEDO UNA DONNA MOLTO ARRABBIATA. IO PURE LO SONO, MA VADO IN TERAPIA E NON LA SFOGO SUGLI ALTRI” – DOLORI E BOLLORI DELLA BEYONCE’ DEL QUARTACCIO: “A 19 ANNI HO LASCIATO ROMA PER LECCE E SONO ANDATO A CONVIVERE CON UN UOMO PIÙ GRANDE DI ME. MI PIACEVA COME SFOGLIAVA IL GIORNALE. MI SONO INNAMORATA DI UNA MOVENZA, NIENTE DI PIÙ” - "MARRACASH? ANIMALESCO. L’ESSERE CHE PIÙ MI HA AGITATO. IN QUESTO MOMENTO VERSO DI LUI PROVO…” – VIDEO
MOVIMENTO 5 SCAZZI - LITE SOCIAL TRA LA DADONE E DIBBA SULL'IMPLOSIONE DEI GRILLINI. LA MINISTRA CHE È SOPRAVVISSUTA DA CONTE A DRAGHI: "CHI VUOLE I CINQUE STELLE FUORI DAL GOVERNO STIA IN VACANZA" - DI BATTISTA REPLICA: "SONO SEMPRE IO IL PROBLEMA", E PURE LA MOGLIE LO DIFENDE: "NEL 2018 PERÒ QUANDO FECE IL TUO NOME PER FARTI DIVENTARE MINISTRA, ALESSANDRO NON TI DISPIACEVA…"
BRIDGEWATER SCOMMETTE CONTRO L'EUROPA – L’HEDGE FUND FONDATO DA RAY DALIO, CON CIRCA 220 MILIARDI DI DOLLARI DI ASSET IN GESTIONE, RADDOPPIA A 10,5 MILIARDI LA POSIZIONE DI VENDITA ALLO SCOPERTO SULLE SOCIETÀ EUROPEE - L'IDEA SOTTOSTANTE È QUELLA DI UNA RECESSIONE IN ARRIVO PER IL VECCHIO CONTINENTE, D’ALTRONDE CI SONO GIA’ STATI AVVERTIMENTI DI NUOVI CALI IN EUROPA DA SOCGEN, GOLDMAN SACHS E MORGAN STANLEY…
A ZELENSKY MANCA SOLO SANREMO – IL PRESIDENTE UCRAINO NON SE NE PERDE UNA. DOPO AVER FATTO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE INVIANDO MESSAGGI E COMPARENDO VIA SKYPE AGLI EVENTI DI MEZZO MONDO, IL SUO FACCIONE HA FATTO INCURSIONE AL FESTIVAL MUSICALE DI GLASTONBURY, IN INGHILTERRA: “DIFFONDETE LA VERITÀ SULA GUERRA RUSSA. FATE PRESSIONE SU TUTTI I POLITICI CHE CONOSCETE AFFINCHÉ AIUTINO A RIPORTARE LA PACE IN UCRAINA…” - VIDEO
CI SONO RIMASTI SOLO I BOOKMAKER A CREDERE AL PASSAGGIO DI CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA - SCOMMESSE CHIUSE PER ECCESSO DI RIBASSO – “LEGGO”: “NONOSTANTE LE SMENTITE, I CONTATTI TRA MENDES E LA ROMA PER CR7 CI SONO. RESTANO LE DIFFICOLTÀ LEGATE ALL’INGAGGIO DA 23 MILIONI” (E NON SONO DIFFICOLTA’ DA POCO. L’OPERAZIONE PER IL 37ENNE PORTOGHESE, NONOSTANTE IL DECRETO CRESCITA, PUO’ SCASSARE I CONTI NON PROPRIO IN ORDINE DEL CLUB GIALLOROSSO)
CAFONALINO D'ARGENTO - LA LUNGA NOTTE DEI NASTRI D'ARGENTO CONSEGNATI AL MAXXI DI ROMA: GRANDE RESSA NEL GIARDINO DEL RISTORANTE MEDITERRANEO, PER INGOZZARSI CON L'APERITIVO PRIMA DEL VIA ALLA CONSEGNA DEI PREMI ASSEGNATI DAL SINDACATO NAZIONALE GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI - OLTRE ALLA PADRONA DI CASA, GIOVANNA MELANDRI, HANNO SFILATO UNA DRUSILLA FOER IN GRANDE FORMA, PAOLO SORRENTINO, EDOARDO LEO, MIRIAM LEONE, TERESA SAPONANGELO, L'ASSESSORE ALLA CULTURA DI ROMA MIGUEL GOTOR E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
ALT: IN AUTUNNO NON FARETE LA QUARTA DOSE, MA LA PRIMA DI UN NUOVO VACCINO – CON OMICRON 5 CHE STA SPINGENDO IN ALTO LA CURVA DEI CONTAGI, SI PENSA GIÀ ALLA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE CON UN SIERO AGGIORNATO CONTRO LE NUOVE VARIANTI: SARÀ UN VACCINO BIVALENTE, CIOÈ PROGETTATO SIA CONTRO IL VIRUS DI WUHAN SIA CONTRO OMICRON - IL PIANO PER PROTEGGERE PARTE DELLA POPOLAZIONE SARÀ PRONTO A LUGLIO: SI PARTIRÀ CON GLI OVER 50, MA SI VALUTA SE SIA OPPORTUNO PENSARE A UN RICHIAMO ANNUALE…