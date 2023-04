A CRISTIANO, MA CHE TI SEI DATO AL WRESTLING? - CHE SERATACCIA PER CR7! DURANTE LA PARTITA PERSA DALL'AL NASSR CONTRO L'AL HILAL, IL PORTOGHESE PERDE LA TESTA: PRIMA COMMETTE UN "FALLACCIO" AI DANNI DI UN RIVALE, AFFERRANDOLO PER IL COLLO - POI, A FINE GARA, RISPONDE AI TIFOSI AVVERSARI CHE INTONANO CORI PRO-MESSI METTENDOSI LA MANO SUL PACCO - ANCHE IN CAMPO È ANDATA MALE A RONALDO, A CUI È STATO ANNULLATO UN GOL PER UN FUORIGIOCO MILLIMETRICO… - VIDEO

il fallo di cristiano ronaldo 1

Estratto da www.itasportpress.it

Serataccia da dimenticare per l'Al Nassr e per Cristiano Ronaldo che ha vissuto una gara, quella contro l'Al Hilal, davvero negativa. […] CR7 si è visto annullare una bella rete per fuorigico. A nulla è servito l'aggancio al pallone perfetto e il missile a bucare la porta. Il suo gol non è stato convalidato per questione di millimetri.

cristiano ronaldo

Come se non bastasse, il nervosismo per una gara che stava andando male ha portato il portoghese a compiere un brutto fallo trattenendo quasi per la gola un avversario. Infine, terminata la gara, i soliti cori "pro Messi" per dar fastidio al cinque volte Pallone d'Oro, hanno portato il giocatore a rispondere toccandosi i genitali. Le immagini della serata pessima di Cristiano sono subito diventate virali in diversi video presenti su Twitter.

cristiano ronaldo il fallo di cristiano ronaldo 2 cristiano ronaldo