24 apr 2023 19:52

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ SI STANNO PER SEPARARE? DURANTE IL PROGRAMMA PORTOGHESE “NOITE DAS ESTRELAS” GLI OSPITI IN STUDIO PARLANO DELLE PATURNIE DEL GIOCATORE: “CRISTIANO NON È FELICE. GEORGINA PASSA LA GIORNATA CHIUSA IN UN CENTRO COMMERCIALE A RIAD E QUESTO È UNO DEI MOTIVI PER CUI IL CALCIATORE INIZIA A TROVARE QUESTA STORIA POCO DIVERTENTE. LEI NON FA ALTRO CHE SPENDERE…” (RONALDO GUADAGNA 70 MILIONI L'ANNO, QUANTO DEVE SPENDERE GEORGINA PER FARLO ARRABBIARE COSÌ TANTO...)