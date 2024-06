19 giu 2024 17:23

LA CROAZIA RUBA L'OCCHIO SOLO PER LA SUPER-TIFOSA IVANA KNOLL! PER IL RESTO, BECCARE DUE GOL DALLA ALBANIA DICE TUTTO DI MODRIC E COMPAGNI ORMAI PRONTI PER IL CARRELLO DEI BOLLITI – GJASULA DOPO L'AUTOGOL SEGNA IL GOL PAREGGIO ALBANESE ALL'ULTIMO MINUTO. SORRIDE L’ITALIA CHE AFFRONTERA’ NELL’ULTIMA PARTITA DEL GIRONE I CROATI CHE PER PASSARE IL TURNO DEVONO... - FOTO+VIDEO